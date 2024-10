Festival della Pasticceria, il 5 e 6 ottobre la Milano più dolce per golosi

Milano diventa la capitale del Dolce con il Festival della Pasticceria Italiana. La città di Milano si prepara a ospitare uno degli eventi più attesi dai golosi di tutta Italia: il Festival della Pasticceria Italiana, organizzato dall'Accademia Maestri Pasticceri Italiani (AMPI). Questo festival, che si svolgerà il 5 e 6 ottobre 2024 presso i suggestivi Chiostri dell’Umanitaria, evoluzione dei tradizionali simposi pubblici.

Dal Tram della dolcezza al Festival della Pasticceria Italiana

L'idea alla base di questo festival nasce dal desiderio di dare seguito all’esperienza del Tram della Dolcezza, iniziativa che lo scorso anno ha puntato a portare la cultura della pasticceria italiana a un pubblico sempre più ampio. Quest'anno, il festival offre una due giorni di mostra mercato, accessibile al pubblico, seguita da un convegno il 7 ottobre dedicato ai professionisti del settore.

Masteclass di pasticceria e degustazioni golose

Il flan al pistacchio creazione dello chef Marco Battaglia

Tra i numerosi eventi in programma per il primo weekend di ottobre, ci sono oltre 40 masterclass e ben 25 degustazioni guidate, tramite le quali il festival si propone di raccontare la ricchezza e la varietà della tradizione dolciaria italiana. I partecipanti potranno scoprire i segreti di preparazioni emblematiche come la pastiera napoletana, lo strudel di mele, la torta rosegota, la spugnata, la torta ricotta e pere, le tette della monaca, il macaron vegano al cioccolato o il cannolo siciliano, passando per i contrasti di consistenze con la cheesecake al caramello, e senza dimenticare il dolce simbolo del BelPaese, il tiramisù.

Maestri Pasticceri di Fama Internazionale

Un dolce firmato Paolo Griffa

Il Festival della Pasticceria Italiana sarà anche un'occasione unica per incontrare di persona alcuni dei più grandi nomi della pasticceria, tra cui il presidente dell’Accademia Maestri Pasticceri Italiani, Salvatore De Riso, e altri celebri pasticceri come Luigi Biasetto, Paolo Griffa, Denis Dianin, Carmen Vecchione. Non mancheranno ospiti internazionali come Gary Rulli e Biagio Settepani, direttamente dagli Stati Uniti. Un'opportunità irripetibile per dialogare con questi grandi professionisti e per degustare le loro creazioni. Gli oltre 50 Accademici presenti porteranno al Festival della Pasticceria creazioni originali, dolci innovativi e rivisitazioni dei classici per viaggiare attraverso la tradizione pasticciera di tutto lo Stivale.

Dolce e Salato: Un’Offerta Completa

Non solo dolci. Il festival darà spazio anche a creazioni salate, come i mini arancini al ragù, il croissant cubico ai semi, la trota affumicata, cream cheese alle erbe e songino e il croissant salato con erbe di campo con ciauscolo marchigiano per un'esperienza gastronomica a 360 gradi.

Il Convegno “Un Mestiere da Grandi”

La pesca di prato di Paolo Sacchetti, credits Aromi Group

La giornata del 7 ottobre 2024, riservata ai soli professionisti, sarà dedicata al XXVIII Simposio pubblico dell’Accademia, un momento di riflessione e confronto per i professionisti del settore. Il tema di quest’anno è “Un mestiere da Grandi”, con un focus sui nuovi paradigmi del mondo del cibo e in particolare della pasticceria. Il convegno vedrà la partecipazione di imprenditori, consulenti e pasticceri che discuteranno delle sfide attuali e future, come la tutela dell’artigianalità e la crescita imprenditoriale. Scopo dell’Accademia Maestri Pasticceri Italiani (Ampi), nata nel giugno del 1993, è infatti quello di unire l’esperienza di pasticceri che si distinguono nel comparto nazionale per l’elevato apporto qualitativo e professionale e per le spiccate capacità artistiche applicate alla tradizione italiana della pasticceria e di promuovere la crescita professionale dei pasticceri e lo sviluppo del dolce di qualità.

Festival della Pasticceria Italiana, info e biglietti

La zuppa inglese di Sandro Ferretti

Per facilitare l’ingresso al festival, è possibile acquistare i biglietti online su Vivaticket.com. I prezzi sono accessibili: 10 euro per una giornata, 15 euro per entrambi i giorni, con ingresso gratuito per bambini sotto gli 8 anni e per gli over 70. Questo biglietto include l’accesso all’area espositiva, alle degustazioni guidate e alle masterclass, fino ad esaurimento posti. L'evento è reso possibile grazie al supporto di importanti sponsor che credono nel valore dell’alta pasticceria italiana. Tra questi spiccano Agrimontana, Corman Italia, Barry Callebaut, Molino Colombo e molti altri. Il festival sarà inoltre supportato dai media partner ufficiali, tra cui Italian Gourmet, che contribuirà a dare risalto all’evento sui principali canali di comunicazione.

Il Festival ha luogo presso i Chiostri dell'Umanitaria, in via Francesco Daverio, 7, il

5 e 6 ottobre 2024 dalle 10 alle 18. La zona è ben servita dai mezzi pubblici milanesi: nei pressi ci sono le fermate del Treno suburbano S13, S6, S9, della Metro M1, M3, dei Tram 12, 16, 19, 9.

Festival della Pasticceria Italiana, tutto il programma

Sabato 5 ottobre

Sala Della Torre

10.30-10.45

Degustazione con i Maestri

Spungata

Corrado Carosi

GiuBea Pasticceria

11.00-11.15

Degustazione con i Maestri

Macaron vegano al cioccolato

Luigi Biasetto

Pasticceria Biasetto

11.30-11.45

Degustazione con i Maestri

Pastiera napoletana

Salvatore Gabbiano

Gabbiano - Dulcis in Pompei

12.00-12.15

Degustazione con i Maestri

Dolce Fortunae

Andrea Urbani

Pasticceria Guerrino

12.30-12.45

Degustazione con i Maestri

Strudel di mele

Massimo Alverà

Pasticceria Alverà

14.30-14.45

Degustazione con i Maestri

Panettone Milanese

Roberto Cosmo

Cosmo Pasticceria

15.00-15.15

Degustazione con i Maestri

Torta Rosegota

Stefano Zizzola

Pasticceria Zizzola

15.30-15.45

Degustazione con i Maestri

Mignon esotico

Marco Battaglia

Marlà Pasticceria

16.00-16.15

Degustazione con i Maestri

L'Ortolone

Carlo Pozza

Pasticceria Davenicio

16.30-16.45

Degustazione con i Maestri

Zuccotto Fiorentino

Gabriele Vannucci

Auditorium

10.30-11.00

Talk con i Maestri by Italian Gourmet

Il fritto perfetto, dolce e salato: french toast

Armando Palmieri

11.15-11.45

Masterclass con i Maestri

Snack al cocco e cacao

Yuri Cestari

12.15-12.45

Masterclass con i Maestri

La colazione: cake al cioccolato e banana bread

Cesare Murzilli

14.15-14.45

Masterclass con i Maestri

Gusto della memoria: latte, pane e cioccolato

Giuseppe Amato

15.15-15.45

Masterclass con i Maestri

Lievitati artigianali: tutto ha origine dalla pasta madre

Giambattista Montanari

16.15-16.45

Masterclass con i Maestri

Crostata in Valle

Maurizio Santin

17.15-17.45

Talk con i Maestri by Italian Gourmet

Maestri del cioccolato ad Halloween: la paura che si mangia

Maurizio Frau

Domenica 6 ottobre

Sala Della Torre

10.30-10.45

Degustazione con i Maestri

Treccia

Riccardo Ferracina

Pasticceria Ferracina

11.00-11.15

Degustazione con i Maestri

Cannolo siciliano

Santi Palazzolo

Pasticceria Palazzolo

11.30-11.45

Degustazione con i Maestri

Zuppa inglese

Paolo Sacchetti

Pasticceria Nuovo Mondo

12.00-12.15

Degustazione con i Maestri

Dolce Sole di San Nicola

Roberto Cantolacqua

Roberto Cantolacqua Pasticcere

12.30-12.45

Degustazione con i Maestri

Ricotta e pere Salvatore De Riso

Sal De Riso Costa d'Amalfi

14.30-14.45

Degustazione con i Maestri

Crostata di uva integrale

Sandro Ferretti

Ferretti Dessert

15.00-15.15

Degustazione con i Maestri

Tette della monaca

Antonio Daloiso

Pasticceria Daloiso

15.30-15.45

Degustazione con i Maestri

Panettone Milanese

Diego Crosara

Marchesi 1824

16.00-16.15

Degustazione con i Maestri

Tiramisù

Massimo Albanese

Pasticceria Cioccolateria Max

16.30-16.45

Degustazione con i Maestri

Pan Ramata

Carmen Vecchione

Pasticceria Dolciarte

Auditorium

10.30-11.00

Talk con i Maestri by Italian Gourmet

Le "fondamenta" della pasticceria: l'importanza di partire dalle giuste basi

Luigi Biasetto

11.15-11.45

Masterclass con i Maestri

Aspettando il Natale: i soggetti in cioccolato

Maurizio Frau

12.15-12.45

Masterclass con i Maestri

American taste: il banana bread

Armando Palmieri

13.15-13.45

Masterclass con i Maestri

I profumi della Sicilia: un biancomangiare creativo

Alessandro Tiscione

14.15-14.45

Masterclass con i Maestri

Contrasti di consistenze: il cheese cake al caramello

Carmine Di Donna e Fabrizio Fiorani

15.15-15.45

Masterclass con i Maestri

Pasticceria da ristorazione: La tradizione napoletana incontra l'Oriente

Antonino Maresca

16.15-16.45

Masterclass con i Maestri

Il Panettone gioca con il design

Imma Iovine

17.15-17.45

Talk con i Maestri by Italian Gourmet

Il dessert (non) è un gioco: divertirsi in pasticceria

Paolo Griffa