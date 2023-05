Festival delle lettere il 13 e 14 maggio a Villa Clerici: così rivive la scrittura epistolare

Milano, 5 maggio 2023 – I mezzi informatici hanno permesso velocità, ma la la bellezza di una lettera scritta mano rimane impressa. Perché ogni tanto non si prende carta e penna? Vi è una manifestazione dedicata alla scrittura epistolare, il festival delle lettere che si svolge a Villa Clerici il 13 e il 14 maggio. Il tema della XVII edizione sarà molto attuale, “lettera a un influencer”.

L’iniziativa, che ad oggi ha raccolto oltre venticinquemila lettere scritte rigorosamente a mano, è organizzata dall’Associazione 365GRADI. Il festival vuole colmare ogni tipo di distanza, fisica, culturale, temporale e sociale, tra le persone, attraverso la scrittura epistolare. Scrivere una lettera, è un gesto importante, ricco di un senso profondo, in grado di unire passato e futuro, adulti e bambini, vicini e lontani, uguali e diversi. Il tempo e la cura che si dedicano alla composizione rendono il messaggio contenuto nella lettera, in particolare se redatta a mano, ancora più prezioso, potente e indelebile.

Villa Clerici, residenza settecentesca si trasformerà in vera e propria “Casa delle lettere”, ospitando i numerosi eventi che intrecciano musica e parole, esposizioni d’arte. Condotto da Omar Fantini e con accompagnamento musicale di Sara Calvanelli, lo spettacolo di premiazione vedrà le lettere finaliste interpretate da Ludovica Coscione (Mare Fuori), Carlo Gabardini e Paolina Consiglieri.

Sabato sera la musica sarà protagonista con “Dear Music”, che per l’occasione ospita il Sunshine Gospel Choir. I brani di repertorio del coro si alterneranno alle lettere del Festival interpretate dall’attore Maurizio Donadoni.

Filo conduttore della serata sarà la celebrazione del potere di una lettera e del linguaggio musicale di accorciare ogni tipo di distanza culturale, sociale, generazionale; un’inedita declinazione di “Writing the distance”, iniziativa del Festival volta a promuove la scrittura a mano come strumento per combattere la discriminazione e le diseguaglianze. Come da tradizione nel corso dello spettacolo sarà annunciato anche il tema della nuova edizione del Festival. Oltre al vincitore per il tema dell’anno “Lettera a un influencer”, saranno annunciati i premiati per le altre tre categorie in concorso – “Lettera a tema libero”, “Lettera under 14”, per i giovani nati dal 2008 in poi,“Lettera dal cassetto”, dedicata alle lettere che hanno almeno vent’anni. a selezionare le migliori lettere una giuria composta da alcuni importanti nomi dell’editoria e del giornalismo. I premi previsti per le diverse categorie in concorso sono i seguenti: Premio per la miglior “Lettera a un influencer”- valore 400 Euro Premio per la miglior “Lettera a tema libero”- valore 400 Euro Premio per la miglior “Lettera Under 14”- valore 200 Euro Premio per la miglior “Lettera dal cassetto”_-valore 200 Euro

Ai vincitori di tutte le categorie saranno consegnate speciali penne Pineider. Gli eventi del Festival sono ad ingresso gratuito fino a esaurimento posti: sarà possibile prenotarsi online a partire da aprile sul sito www.festivaldellelettere.it.