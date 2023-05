Festa della mamma 2023, quando si celebra e cosa fare a Milano

Milano, 8 maggio 2023 – Fino al 2000 oggi sarebbe stato il giorno di una festa dolcissima, quella della mamma. Le cose però sono cambiate, si è deciso di non assegnarle una data fissa ma farla cadere la seconda domenica di maggio. E così fra sei giorni, il 14 maggio, in Italia celebreremo la Festa della mamma. Ma come e quando è nata questa celebrazione? E quali sono gli eventi e gli appuntamenti a Milano? Vediamolo insieme.

Come è nata la Festa della mamma? La prima idea risale agli anni '60 e '70 dell'800 ed è merito di una pacifista americana, Ann Reeves Jarvis e di sua figlia Anna. Al termine della guerra civile americana, Jarvis aveva promosso una serie di feste della mamma con lo scopo di favorire l'amicizia tra le madri di Nordisti e Sudisti.

In Italia invece la Festa della mamma come la si intende oggi è nata a metà degli anni Cinquanta in due diverse occasioni, una legata a motivi di promozione commerciale e l'altra invece a motivi religiosi. Dal punto di vista commerciale, fu Raoul Zaccari, senatore e sindaco di Bordighera, uno dei promotori della legge istitutiva della festa della mamma, approvata nel 1958. Dal punto di vista religioso, la festa risale all'anno successivo, il 1957, e ne fu protagonista don Otello Migliosi parroco di Tordibetto di Assisi, in Umbria, il 12 maggio 1957. L'idea di don Otello Migliosi fu quella di celebrare la mamma non già nella sua veste sociale o biologica ma nel suo forte valore religioso, cristiano anzitutto ma anche interconfessionale, come terreno di incontro e di dialogo delle varie culture tra loro. La festa prese ugualmente campo in tutta Italia e fu celebrata inizialmente l'8 maggio; in seguito la festività venne confermata nella seconda domenica di maggio.

Non esiste un unico giorno dell'anno in grado di accomunare tutti gli Stati in cui l'evento è festeggiato: in quasi due terzi di questi Paesi la festa è celebrata nel mese di maggio, mentre circa un quarto di essi la festeggia a marzo. In gran parte degli Stati europei, negli Stati Uniti, in Giappone, in Australia e in numerosi altri Paesi la festa cade nella seconda domenica di maggio; in Spagna, Portogallo e Ungheria la prima domenica di maggio; nei paesi balcanici l'8 marzo; in molti paesi arabi la festa cade invece nel giorno dell'equinozio di primavera.