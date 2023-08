Tutto pronto per la tradizionale Festa di Corsico. Da XFactor arriva gIANMARIA

Corsico (Milano) - 23 agosto 2023 - Sarà l’inaugurazione del nido Monti, chiuso dal 2016, ad aprire le celebrazioni della Festa di Corsico, tradizionale appuntamento di settembre con, quest’anno, 17 giorni pieni di eventi. Il taglio del nastro della struttura che accoglierà 72 bambini darà il via, il primo settembre, ai festeggiamenti. In serata, il centro cittadino sarà acceso dalle luminarie e comincerà il ricco calendario di appuntamenti.

“La Festa rappresenta l’unione di tutta la comunità – spiega il sindaco Stefano Martino Ventura – e un momento di crescita collettiva della nostra città. Per questo, abbiamo scelto di dare il via alle iniziative con l’inaugurazione del nido Monti: un servizio attesissimo dalle famiglie che riapre dopo anni di chiusura”.

Quest’anno sono previste anche due giornate di festa speciale, una al parco Cabassina (domenica 3 settembre) e una in piazza Europa (venerdì 15 settembre) con street food, spettacoli per bambini e balli. I giovani saranno protagonisti del “Corsico music contest”, serata dedicata alle band corsichesi. Il 16 settembre, sarà gIANMARIA, il cantante protagonista a XFactor e al Festival di Sanremo, a intrattenere il pubblico con la sua musica. Si esibirà al parco Alpini d’Italia alle 22, chiudendo il suo tour estivo “Mostro”. E ancora, laboratori per bambini, lezioni di cucina, make up, spettacoli teatrali, incontri sulla fotografia, mostre, show cooking e paella in piazza per 400 persone. La Festa di Corsico si chiude il 17 settembre con la consegna delle benemerenze civiche e i tradizionali fuochi d’artificio.