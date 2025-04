La ricerca della felicità di Federico Sirianni approda a Milano

Milano, 4 aprile 2025 - Indicato da Bruno Lauzi come il vero erede della scuola genovese dei cantautori, stasera porterà alla Scighera i pezzi del suo nuovo disco, a partire dal brano ‘La promessa della felicità’, che è stato votato dalla giuria del Premio Tenco tra le 5 migliori canzoni del 2024 e che vede alla batteria Rafa Gayol, storico musicista di Leonard Cohen. Prenderà il via da Milano il nuovo tour del cantautore Federico Sirianni, che sarà in concerto oggi alle 21 a La Scighera di via Candiani.

L'artista presenterà in anteprima il nuovo album, intitolato come il singolo "La promessa della felicità" e che uscirà ufficialmente il 9 maggio: un mosaico di brani che sono altrettante declinazioni della felicità, l'augurio di una rivoluzione gentile come antidoto alle brutture del mondo. Parole e musica si incontrano nelle canzoni di Sirianni per raccontare in modo intimo e delicato questa sofferta tensione, senza mai cedere a raffigurazioni banalmente consolatorie.

Il cantautore genovese narra così di una condizione umana e di un destino in cui gli affanni del cuore e le incertezze della mente sembrano sciogliersi solo nelle piccole gioie quotidiane. Quello di cui canta è un sentimento universale che cadenza i giorni di ogni essere umano, la gioia di un momento o qualche antico dolore come orizzonte, impossibile a risolversi definitivamente. Dopo Milano il tour di Sirianni toccherà Jesi, Genova, Torino e la Sardegna, Sanremo, Gorizia e Udine