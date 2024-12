Emis Killa spiazza Milano: concerto senza cellulari al Fabrique

Milano 6 dicembre 2024 - In attesa di esibirsi, per la prima volta in carriera, alla 75° edizione del Festival di Sanremo, Emis Killa annuncia a sorpresa “No Phone Party”, data evento che si terrà domenica 15 dicembre 2024 al Fabrique di Milano. I biglietti saranno disponibili online dalle ore 14 di oggi.

Il post di Emis Killa sul proprio profilo Instagram

Durante i suoi concerti, Emis Killa ha spesso richiamato i fan per l’uso eccessivo dei telefoni, invitandoli a godersi lo show invece di distrarsi perdendo il vero divertimento e le emozioni che si provano al live del proprio artista preferito. Il rapper annuncia quindi lo show "No Phone Party", durante il quale non si potranno utilizzare i cellulari per tutto il concerto fino a quando non sarà l’artista a permetterlo. Il concerto sarà l’occasione per Emis Killa di incontrare il proprio pubblico un`ultima volta, prima di salire su uno dei palchi più importanti d’Italia, al Teatro Ariston di Sanremo, il prossimo febbraio.

Emis Killa durante il concerto del 2 settembre scorso a Rho Fiera Milano

Emis Killa, pilastro del rap in Italia degli ultimi 15 anni, parteciperà per la prima volta al Festival di Sanremo dopo un 2024 che lo ha visto celebrare con uno show evento, EM15, la sua carriera dagli esordi fino ad ora, un grande tributo all'hip hop e al mondo rap messo in scena anche grazie alla presenza di diversi ospiti e di fronte a oltre 25 mila persone. Dopo le collaborazioni con Merk&Kremont e Massimo Pericolo in "Nino Nino" e la hit con Fedez "Sexy Shop", doppio disco di platino, Emis Killa apre un altro capitolo della sua carriera, che attualmente conta 31 dischi di platino e 22 d'oro, 6 album tutti certificati e tre mixtape che hanno rivoluzionato il mondo del rap.