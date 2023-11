Rho, dal 7 al 12 novembre 80esima edizione dell'Eicma: bici, moto e una pista di prova

Rho – Conto alla rovescia per l'80esima edizione di Eicma, l'Esposizione internazionale delle due ruote, che si svolgerà nei padiglioni di Fiera Milano a Rho, dal 7 al 12 novembre. I numeri dell'edizione 2023 sono tornati ai livelli parametri pre-pandemici: 1700 i marchi presenti gli otto padiglioni, due padiglioni in più rispetto al 2022. Anche quest'anno la protagonista dell'edizione 2023 sarà l'eBike, in un’area di oltre 1500 metri quadri sarà allestita una pista prove di circa 250 metri aperta ai visitatori per provare in prima persona le ultime novità dell’universo delle bici a pedalata assistita.

Salite, salti, gradini e passaggi tecnici su gomme e tubi. Ma anche un semplice percorso pianeggiante adatto a tutti. Oltre alle novità che riguardano questo segmento del settore ciclo, i visitatori avranno la possibilità di scoprirne in prima persona le potenzialità e le prerogative di quello che negli ultimi anni si è appunto affermato come un vero e proprio fenomeno di mercato. In Italia, per esempio, il gradimento della pedalata assistita è andato crescendo nel corso delle ultime stagioni: il 2022 ha registrato quasi 340.000 pezzi venduti (+14% rispetto all’anno precedente), ma ad impressionare è la tendenza di crescita dal 2019 al 2022, +72%.

L’Area eBike sorgerà all’esterno del padiglione 18 come estensione dell’aera Yum (Your Urban Mobility), una delle novità espositive dell’Edizione 2023, all’interno della quale l’industria delle due ruote a pedale e quella a motore porterà in scena le novità: sarà possibile vedere gli stand di imprese, istituzioni, talk e incontri divulgativi e, soprattutto, le startup del settore, a cui Eicma offre una vetrina internazionale grazie al sostegno dell’Ice, l’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane.

L’accesso all’area di test sarà riservato ai soli maggiorenni. La pista sarà percorribile senza dover obbligatoriamente affrontare gli ostacoli, questa caratteristica rende la pista adatta a tutti e aperta all’utilizzo di qualsiasi tipologia di bicicletta elettrica. Tra i marchi che metteranno a disposizione dei visitatori le loro eBike spiccano Bergamont, Thok, CBT Italia, Ducati, World Dimension, Yamaha, MotorParts e Cicli Lombardo.

Una delle grandi novità di quest'anno è l'Eicma Esports Arena, che ospiterà competizioni motociclistiche online e tante altre iniziative, come i titoli Europei Supercross, le gare ad inseguimento con le maxienduro bicilindriche, i contest di freestyle motocross e quelli di trial acrobatico, l’intrattenimento di Radio Deejay e la presenza di Vip e dei migliori piloti. Ci saranno anche le gare di Quad e quelle italiane e mondiali di E-Bike, l'esclusivo spettacolo Buggy Back Flip, le attività di avviamento alla moto per i più giovani della Federazione Motociclistica Italiana, gli eventi speciali dei top brand, la musica dal vivo e tanto altro.

Ci sarà un vero e proprio campionato online di motocross, l’Eicma Esports Mx, aperto ai giocatori di tutta Europa e Stati Uniti. Nei padiglioni dell'esposizione sabato 11 novembre si giocheranno. Sul sito ufficiale eicma.it sono disponibili tutte le informazioni sulla manifestazione e i biglietti d’ingresso.