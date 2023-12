All’Eco Teatro di Milano, torna “An Irish Christmas Tale”

Milano, 5 dicembre 2023 - Torna il musical “An Irish Christmas Tale”, sabato 9 dicembre (ore 20.45) all’Eco Teatro di Milano uno spettacolo ideato e prodotto dalla Compagnia spettacoli dell’Accademia di Danze Irlandesi Gens D’Ys. Un classico racconto natalizio, ambientato nei primi anni del novecento a Kilkenny, una città medievale dell’Isola di smeraldo. Uno spettacolo che mette in luce le abilità tecniche della Compagnia, in grado di alternare, con il caratteristico movimento delle gambe, passi leggeri a quelli rapidi, creando complicate coreografie dai ritmi incalzanti, sostenute da tutta la potenza delle tradizionali “Heavy Shoes” irlandesi (scarpa con punta in fibra di vetro e tacco vuoto), arrivando a costruire dei veri e propri dialoghi, tra i protagonisti, esclusivamente attraverso il progressivo “battering” delle scarpe. Se il primo atto parte con un valzer dal sapore romantico e danze delicate, il secondo atto culmina con un’esplosione di virtuosismi, in una festa di gioia e convivialità.

Protagonisti due giovani, Sinead e Jack (nel ruolo: Elisa Giunta e Liam Bacchi), di estrazione sociale diversa che vivono, con l’entusiasmo della gioventù, i sogni della loro contrastata amicizia. Primo acerrimo nemico della coppia è Finn O’Brian, padre della ragazza e ricco borghese, che vorrebbe per lei un futuro roseo, che non gli evocasse le sue stesse umili origini. Una storia poetica che racchiude tutti gli elementi delle fiabe tradizionali, compreso il lieto fine.

Le musiche sono tratte dai grandi musical Lord of the Dance e Riverdance, intervallate da canzoni, ballate e tunes tradizionali irlandesi eseguiti da tre popolari musicisti che utilizzeranno prevalentemente gli strumenti musicali della tradizione gaelica. Voce narrante di Andrea Pellizzoni della Compagnia Teatrale Dramatrà.

Dopo l’esibizione milanese, An Irish Christmas Tale sarà in scena: il 16 e 17 dicembre al Teatro Sociale di Camogli (GE), il 20 dicembre al Teatro di Varese (VA), il 23 dicembre al Cinema Teatro Fabrizio de André di Mandello del Lario (LC).

Info: EcoTeatro, via Fezzan 11, Milano - www.ecoteatro.it