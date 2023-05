A Cascina Nascosta c’è Discontinuo: vinyl market e dj set nel verde

Una giornata, quella di sabato 27 maggio, da trascorrere in mezzo al verde e al nero. Il verde di alberi e piante che circondano Cascina Nascosta, la vecchia cascina lombarda riqualificata e trasformata in ristorante e polo di attività ricreative, il nero del vinile che popolerà i locali della struttura, per la nuova edizione di Discontinuo.

Si tratta del vinyl market di Cascina Nascosta, una mini-fiera mensile organizzata da alcuni rivenditori – ma soprattutto appassionati – che allestiscono all’interno di un’ala della corte interna al Parco Sempione una decina di bancarelle in cui sono in vendita lp e 45 giri. Nel mercatino sono rappresentati tutti i generi: dal rock in tutte le sue declinazioni, con particolare attenzione alle nicchie del punk e dell’heavy metal, alla musica afroamericana (soul, r’n’b e giamaicana) passando per le colonne sonore, il pop e i successi italiani dagli anni ‘60 a oggi.

Insomma, ce n’è davvero per tutti i gusti: collezionisti ma anche chi si stia avvicinando al mondo del vinile – magari perché ha trovato in casa il giradischi del papà o di qualche altro parente anziano – potranno trovare sicuramente un disco con cui fare ritorno nella propria abitazione, per poi metterlo sul piatto.

Ma Discontinuo è anche occasione per ascoltarli i dischi: dal primo pomeriggio fino al termine dell’iniziativa, previsto verso le 20, ai piatti si alterneranno numerosi dj che proporranno set di circa un’ora rigorosamente in vinile. Anche qui il panorama musicale sarà rappresentato a 360°.

Discontinuo è in programma questo sabato, il 27 maggio, dalle 10 alle 20. Ingresso libero. Cascina Nascosta si trova al Parco Sempione, entrata da viale Alemagna 14.