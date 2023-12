Milano: la Coppa Davis esposta a Palazzo Marino. Quando e dove vederla

Milano, 5 dicembre 2023 – In attesa di ospitare – forse, il condizionale è d’obbligo – la finale di Coppa Davis nel 2025, Milano per ora si accontenta di accogliere il trofeo appena riportato in Italia dalla Nazionale guidata dal capitano Filippo Volandri.

Inizia oggi, martedì 5 dicembre, da Milano il 'Giro d'Italia' della leggendaria insalatiera. Tutti gli appassionati di tennis potranno ammirarlo dal vivo, in una sorta di grande abbraccio che, come hanno fatto i nostri ragazzi a Malaga, sarà in grado di unire tutto il Paese nella passione per lo sport.

L’esposizione milanese

A inaugurare il Trophy Tour della Coppa Davis – questo pomeriggio presso la Sala degli Arazzi di Palazzo Marino a Milano – sono stati il sindaco di Milano Giuseppe Sala e il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel Angelo Binaghi.

Il trofeo resterà dunque in esposizione fino al 13 dicembre nella Sala degli Arazzi, accanto alla sala che ospita la tradizionale mostra di Natale a Palazzo Marino, quest'anno dedicata al Battesimo di Cristo del Perugino.

Sarà possibile ammirarlo negli stessi orari di apertura della mostra (9.30 – 19.30, ad eccezione del 7 dicembre quando sarà esposto solo dalle 9.30 alle 12.30). Una seconda esposizione a Milano, arricchita da pannelli descrittivi, sarà programmata invece nella Sala dell’Orologio di Palazzo Marino a metà gennaio.

Le tappe successive

Dal 14 dicembre, la Coppa Davis si sposterà quindi a Roma dove resterà in visione fino all'8 gennaio, per poi proseguire il suo tour per il Paese fino a settembre (il dettaglio delle date e delle location dell’esposizioni verranno comunicati a breve sul sito ufficiale della Federazione), quando tornerà a far bella mostra di sé alla Unipol Arena di Bologna in occasione degli incontri della fase a gironi delle Davis Cup Finals 2024, inizio del percorso degli azzurri che punteranno a difendere il titolo.

I commenti

“La Coppa Davis è un sogno per chi ama il tennis, lo segue e pratica questo e altri sport – ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala – Dopo 47 anni, l'ambito trofeo è tornato all'Italia grazie alle straordinarie doti di una squadra eccezionale. Sinner, Musetti, Arnaldi, Sonego e Bolelli, con il capitano Volandri, ci hanno fatto vivere emozioni uniche nella finale di Malaga.

Ospitare ed esporre la Coppa Davis a Palazzo Marino è motivo di grandissimo orgoglio e un profondo onore, un sentimento che di certo condivideranno tutti coloro che in questi giorni coglieranno l'occasione per vedere da vicino la Coppa e scattare una foto. Un appuntamento immancabile, un ulteriore dono alla città, ai milanesi e a tutti gli amanti dello sport”.

Angelo Binaghi, Presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, celebra così la partenza del trophy tour: “Siamo lieti che questo percorso inizi da Milano che ringraziamo, nella figura del sindaco Sala, per la collaborazione nell'organizzazione di questa prima tappa”. Si tratta, è la convinzione di Binaghi, “del primo passo di un percorso che terminerà a Bologna, alla 'Unipol Arena' dove tutto è iniziato, per una sorta di ideale chiusura del cerchio”.