Milano, grande jazz con Tullio De Piscopo, Enrico Intra e Marco Vagg

Milano, 19 novembre 2024 - Appuntamento con il grande jazz, sabato 23 novembre, nell'nell’auditorium Di Vittorio della Camera del Lavoro di Milano. Un concerto d’eccezione che chiude la prima parte della XXX edizione dell’Atelier Musicale, la rassegna organizzata dall’associazione culturale "Secondo Maggio" in bilico tra jazz e classica contemporanea. Di scena due protagonisti della storia e dell'attualità del jazz italiano ed europeo, Tullio De Piscopo ed Enrico Intra, insieme a uno dei contrabbassisti più colti ed espressivi del panorama attuale, Marco Vaggi. Il titolo del concerto "1.2.3: Solo, Duo, Trio" descrive come il trio si presenterà al pubblico, in duetti e momenti in solo, creando un caleidoscopio sonoro che si allontana dalla logica del classico piano trio jazz.

Brani originali, ma soprattutto momenti di libera improvvisazione, nel quale Intra e De Piscopo riprendono, per così dire, un discorso cominciato negli anni Settanta, quando Intra volle nel suo gruppo un giovane e talentuoso batterista proveniente da Napoli e con lui incise uno degli album più significativi del periodo. Da allora le strade di questi due grandi del jazz si sono più volte incontrate in vari contesti, sempre all’insegna della musica di qualità. Con Marco Vaggi il pianista e compositore milanese vanta invece un lunghissimo sodalizio, cominciato negli anni Ottanta, che li ha visti collaborare in duo, in trio, nella Civica Jazz Band, in contesti tradizionali o in progetti di improvvisazione radicale.

L’incontro dell’Atelier riannoda i fili di questa storia in un percorso libero e imprevedibile, aprendo la strada a molti aspetti del “possibile musicale” consentito dal jazz. Se Enrico Intra, alle soglie dei novant’anni (che compirà nel 2025), continua ad essere artista dinamico e progettuale come lo è stato per tutto l’arco della sua lunghissima carriera, De Piscopo è ancora uno dei batteristi di punta del jazz europeo, modernissimo quanto radicato nella grande tradizione che parte da Max Roach, oltre a rimanere un uomo di spettacolo di assoluta comunicativa. Vaggi, infine, porta in questo contesto la sapienza e l’esperienza di chi ha potuto suonare in molteplici contesti al fianco di prestigiosi artisti italiani e stranieri, rivelandosi sempre musicista dal fortissimo senso dell’interplay. Informazioni

Sabato 23 novembre 2024, ore 17.30

Dove: Camera del Lavoro, auditorium G. Di Vittorio, corso di Porta Vittoria 43, Milano.

Ingresso: biglietto (10 euro) con tessera ordinaria (5 euro) o di sostegno (10 euro).