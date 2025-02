La colazione doc? Al museo d'arte della Fondazione Luigi Rovati

Milano, 18 febbraio 2025 – Arte e gusto, eccellenza gastronomica e collezioni museali. Milano come Parigi. Da mercoledì 19 febbraio il Caffè Bistrot Andrea Aprea inaugura "Colazione al Museo", offrendo la possibilità di fare colazione e visitare il Museo d'arte della Fondazione Luigi Rovati. Con questa nuova iniziativa il Caffè Bistrot Andrea Aprea, che si affaccia sul giardino interno del palazzo della Fondazione Luigi Rovati, arricchisce la visita al Museo, proponendo un momento di pausa ai visitatori. “Siamo entusiasti di questa iniziativa dello chef Andrea Aprea, partner d’eccellenza fin dall’apertura, che offre un’esperienza nuova e diversa ai nostri visitatori: la visita al Museo d’arte accompagnata dalle raffinate proposte dello chef", commenta Monica Loffredo, direttrice della Fondazione Luigi Rovati.

L’offerta gastronomica, accompagnata alla visita al Museo d’arte, include due formule pensate per soddisfare i palati di tutti i visitatori. La Colazione Dolce e Salata che comprende una bevanda calda, una spremuta di arancia o pompelmo, una brioche o un prodotto da forno, frutta fresca e un piatto a scelta tra una selezione (85€ per due persone, ingresso al Museo d’arte incluso). Per chi preferisce una proposta più semplice, la Colazione all’Italiana include una bevanda calda, una spremuta di arancia o pompelmo e una brioche o un prodotto da forno (50€ per due persone, ingresso al Museo d’arte incluso). "Con Colazione al Museo vogliamo offrire un’esperienza che va oltre il semplice momento della colazione - racconta lo chef Aprea - È un incontro tra il piacere della buona tavola e la ricchezza culturale del patrimonio artistico, dove la gastronomia si intreccia con la bellezza dei luoghi che ospitano il mio Caffè Bistrot. E' un’occasione per iniziare la giornata in modo speciale, immergendosi in un’atmosfera che stimola i sensi e arricchisce la quotidianità.”

Fondazione Luigi Rovati

Il Museo d’arte (corso Venezia 52) è stato pensato e realizzato come luogo di conoscenza e sperimentazione. Inaugurato nel 2022, si sviluppa su due piani e presenta una preziosa collezione di oggetti e reperti etruschi in dialogo con opere di diverse epoche e civiltà. Al piano ipogeo una visionaria architettura, progettata dallo studio MCA Architects, custodisce la collezione etrusca con innesti di arte contemporanea. Al piano Nobile le opere di Andy Warhol, Luigi Ontani, Giulio Paolini e Francesco Simeti reinterpretano gli interni in stile ottocentesco completamente restaurati e dialogano con oggetti e opere di diverse culture e periodi storici.