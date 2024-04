La Civica Jazz Orchestra sul palco del Blue Note di Milano

Milano – Esordio dal vivo sul palcoscenico del Blu Note di Milano, domenica 7 aprile, per la Civica Jazz Orchestra diretta da Luca Missiti. La big band, formata da alcuni dei più brillanti studenti dei Civici Corsi Jazz, presenterà il progetto ‘Round Hardbop', dedicato ad alcuni dei più importanti compositori e arrangiatori della storia del jazz, con particolare attenzione al periodo Hardbop.

Insieme a loro, come guest star della serata, ci sarà Emanuele Cisi, tra i più apprezzati sassofonisti della scena internazionale. Verranno eseguiti brani di Horace Silver, Thad Jones, Benny Golson e Cedar Walton, oltre a una manciata di pezzi di autori contemporanei tra cui, per esempio, Bob Mintzer. "Ho scelto questo repertorio perché da sempre sono affascinato dalla scrittura, dai brani e dagli arrangiamenti dei compositori Hardbop, che sento vicini al mio modo di fare musica. Mi piace studiarli, approfondirne la conoscenza ed eseguire i loro pezzi. Tanto meglio se con la big band”, commenta Luca Missiti, che oltre a essere il direttore dell’orchestra è da quasi due anni il coordinatore didattico dei Civici Corsi di Jazz di Milano.

La Civica Jazz Orchestra è formata da Gabriel Otoya, Matteo Vertua, Lorenzo Cortinovis e Massimiliano Spizzi (trombe), Martina Campi, Kevin Bonilla ed Enrico Cremonesi (tromboni), Sofia Viglietti, Giovanni Amodeo, Angelo Domenico Alfieri, Roberto Piccaluga e Alessandro Barzelatto (sax), Samuele Lindo e Giovanni Bergamini (pianoforte), Clara Miraglia e Stefano Martinelli (chitarre), Antonio Lorusso, Riccardo Loda e Claudio Brivio (contrabbasso, basso elettrico) e Daniele Delfino, Marco Zacco e Alessio Profeti (batteria).

Il musicista piemontese Emanuele Cisi che si esibirà insieme a loro è un sassofonista esperto e di talento, ha suonato in tutto il mondo condividendo il palco con artisti di caratura internazionale, tra cui Clark Terry, Nat Adderley, Jimmy Cobb, Sting, Enrico Rava, Paolo Fresu, Enrico Pieranunzi e moltissimi altri. Due i set in programma, il primo alle 20.30 (ingresso 27-32 euro e prevendite on line) e il secondo alle 22.30 (ingresso special price 17-22 euro).