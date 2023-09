CityLife Night Run, l’esercito dei runner alla corsa notturna sotto i grattacieli

MILANO, 7 settembre 2023 – Il 15 settembre torna la terza edizione della corsa più spettacolare di Milano. Tra atleti internazionali, consulenze personalizzate e spettacoli sotto le stelle i runner milanesi sono pronti a riunirsi sotto i grattacieli di CityLife per la terza edizione della CityLife Night Run.

L’evento avrà luogo venerdì 15 settembre in Piazza Tre Torri dove i corridori partiranno alle 21.45 e correranno lungo un percorso di 4,5 chilometri da percorrere una o due volte, a discrezione dell’atleta.

I numeri da record

Per quest’anno, la partecipazione stimata è di 2.500 runner, più del doppio rispetto alla scorsa edizione. “La Night Run di quest’anno sarà l’occasione per presentare una grande novità: ‘Made To Win’. Si tratta di un’esibizione-evento al quale prenderanno parte corridori di fama internazionale come Yeman Crippa e Iliass Aouani, nel ruolo di capitani di due team che si cimenteranno in una lunga gara a eliminazione che anticiperà la corsa aperta al pubblico", annuncia Roberto Russo, Amministratore Delegato di SmartCityLife.

Le idee e le proposte

Tra le iniziative di questa edizione ci sarà anche The Running Lab, un vero e proprio villaggio attivo venerdì 15 e sabato 16 settembre. All’interno del Lab i runner potranno richiedere informazioni e suggerimenti personalizzati ai coach Adidas su tutto ciò che riguarda il mondo della corsa.

La comunità di runner

Ci sarà inoltre uno spazio dedicato agli Adidas Runners per conoscere la community globale e per scoprire come partecipare alle diverse attività. "Abbiamo fortemente voluto legarci a questa edizione di CityLife Night Run – ha dichiarato Christian di Blasi, sports marketing running manager Adidas – per poter raccontare al meglio i nostri valori a chi corre per divertimento, per passione o per stare bene. Abbiamo anche voluto spettacolarizzare al massimo l’evento con l’inserimento di Made To Win, per mostrare a un pubblico così ampio tanti atleti di altissimo livello e allo stesso tempo rendere la corsa molto più pop”.