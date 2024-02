Milano, torna ChocoLove: è il primo evento sulla cultura del cioccolato. Quando, dove ed eventi

Milano, 1 febbraio 2024 – I grandi Maestri della cioccolateria, pasticceria e della gelateria, tornano a Milano per ChocoLove, l'evento dedicato alla cultura del cacao e del cioccolato.

L'appuntamento è dal 9 al 14 febbraio a Palazzo Bovara in corso Venezia. Il progetto, promosso dall’associazione We Love Italy, organizzato da BeeBest srl con il supporto dell’International Institute of Chocolate and Cacao Tasting e di The Tea Tasting Institute, sarà un'occasione per il pubblico per conoscere i segreti del "cibo degli dei" tra degustazioni, abbinamenti insolti, incontri e masterclass.

Con uno sguardo al terzo settore. ChocoLove infatti sarà una grande occasione per sostenere la Fondazione Umberto Veronesi, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori e Fondazione Tog, polo per le disabilità e le fragilità infantili, grazie a due proposte regalo dedicate a San Valentino e create dai grandi maestri del design e della moda: Fabio Novembre con la pralina disegnata e realizzata da Chocolate Academy Milano che verrà presentata in anteprima e l’azienda Ratti che ha contribuito con la sua maestria nella stampa e nella realizzazione di un elegante foulard in seta, disegnato dal poliedrico Jacopo Ascari.

Tra i maestri cioccolatieri ci saranno Enric Rovira, Simona Solbiati, Arianna Facci. Il Maestro Denis Buosi porterà a Milano il suo progetto "Gelato e pasticceria sociale", realizzato con la cooperativa San Carlo per dare lavoro a persone con disabilità e vittime di violenza.

L’evento, prevede esperienze visive, sonore, olfattive, sarà un viaggio alla scoperta del cacao, dalla pianta al cioccolato, nei processi di lavorazione e attraverso l’analisi sensoriale. Le Masterclass aperte al pubblico saranno veri laboratori sul sapere e le tecniche con presentazioni e degustazioni condotte da maestri italiani e internazionali. Ci saranno aree esperienziali in cui si sperimentano abbinamenti particolari del cacao e del cioccolato con il food, le erbe aromatiche, gli olii essenziali e il tè selezionato da uno dei massimi esperti al mondo Gilles Brochard, giornalista e scrittore di innumerevoli testi e guide sull'argomento che arriverà appositamente da Parigi per gli incontri di sabato e domenica. Gli incontri a 4 mani saranno in compagnia di Monica Meschini co-fondatrice del The Tea Tasting Institute.

L’Amore sarà il tema dominante raccontato dai protagonisti. Il tema wedding arricchirà questa edizione con una giornata curata dalla wedding planner Alessandra Pirola Baietta che venerdì condurrà un talk, con una live performance dell'artista Jacopo Ascari, sul tema San Valentino. Grazie alla sua expertise sulla mise en place sia il ristorante che la caffetteria saranno allestiti per offrire al pubblico il luogo migliore per fare una dichiarazione d’Amore.

Le masterclass saranno a tema cake design e il paese ospite sarà l’India con la partecipazione di Gitika Abbot di Cakemeover e di Bishnu Prased pastry chef del ristorante Cittamani Milano di chef Ritu Dalmia. Il cacao e il cioccolato indiani arriveranno direttamente dalle piantagioni nell’Idduki Kerala dall’azienda GoGround Beans & Spices di Luca Beltrami e Hellen Taerwen. Questa start-up di impact investing incubata da Fondazione Riva ha cambiato il modo di coltivare e essiccare il cacao e sostenere il reddito dei piccoli produttori e porta a ChocoLove il suo brand di cioccolato Holy Caw che sarà possibile acquistare presso il ChocoDom.

La domenica sarà dedicata alla pasticceria al cioccolato con la partecipazione dei maestri Emanuele e Filippo Valsecchi e di Ilaria Caneva pastry chef di Cracco in Galleria. Tutti i giorni dalle 17.30 nel Chocodom ci saranno i grandi Maestri del gelato al cioccolato come Stefano Ferrara tre coni Gambero rosso, Sandra Dal Giovane, Antonio Morgese, Andrea Zingrillo, Stefano Dassie, Andrea Riva e il vincitore del contest ChocoLove- Un Dolce per San Valentino categoria gelato Mauro de Comite.

Tutti gli eventi aperti al pubblico sono accessibili solo previa iscrizione sul sito www.chocolovemilano.it