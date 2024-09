Chewing Gum Day, una giornata per celebrare la gomma da masticare

Lainate (Milano), 26 settembre 2024 – Da icona pop ad alleata di benessere. Cicca, cingomma, ciclee, chiamatela come volete ma una cosa è certa, il 30 settembre è la sua festa: il Chewing Gum Day. Per lanciare questa giornata che affonda le sue radici in America e che dal dal 2023 si festeggia anche in Italia grazie a Perfetti Van Melle, lo stabilimento di Lainate ha aperto le porte per mostrare come si produce e per un giorno è diventato, "Chewing Gum university".

L'azienda, che per prima ha lanciato la produzione del chewing gum in Italia negli anni Cinquanta, infatti, vuole far diventare il Chewing Gum Day una tradizione annuale, un’occasione in cui condividere informazioni corrette sul prodotto e i suoi benefici all’interno di uno stile di vita sano e contemporaneo, raccontando tutte le curiosità sulla sua storia, l’evoluzione e la grande ricerca ed innovazione che lo contraddistinguono.

"Ci piaceva l'idea di condividere la storia della gomma da masticare, i benefici per la salute orale, ma anche quello che ci dice la scienza sui benefici, anche per il cavo orale, e abbiamo pensato di farlo attraverso un format divertente - dichiara Corrado Bianchi, amministratore delegato Perfetti Van Melle Italia - il chewing gum è un alimento che può essere considerato un passatempo, anche se in realtà è un alleato versatile della nostra vita quotidiana. Ci piace raccontare come questo prodotto ha saputo evolversi nel tempo, di generazione in generazione, grazie alla continua ricerca e innovazione. Proprio qui, nello stabilimento di Lainate, abbiamo proprio un centro di ricerca e sviluppo e il nostro sforzo è quello di offrire un prodotto che non sia solo piacevole da masticare, ma che contribuisca anche al benessere di chi lo compra".

Oggi in Italia oltre 9 milioni di famiglie acquistano chewing gum: è un prodotto così diffuso e che fa parte della cultura e della storia che in Italia ha addirittura una varietà di nomi differenti a seconda di ciascuna regione o città e proprio nelle piazze di dieci città italiane, Milano, Pavia, Firenze, Napoli, Torino, Bologna, Genova, Bari, Palermo e Roma, domenica 29 settembre arriverà in anteprima il Chewing Gum Day grazie ad una speciale attività di sampling che coinvolgerà il pubblico nei festeggiamenti.

Curiosità e numeri

Nel mese di giugno AstraRicerche e Perfetti Van Melle hanno realizzato una ricerca su un campione di italiani tra i 15 e 70 anni, per indagare come viene percepito e usato il prodotto oggi L’89,4% dichiara di consumarlo. Il confetto è il formato preferito con il 34,7% di preferenze. Segue il bubble gum, che raccoglie il 20,6% dei consensi, mentre i confetti ripieni sono scelti dal 15,3%. Chiudono la classifica le lastrine con l’11,2%, che piacciono soprattutto agli uomini tra i 15 e i 24 anni (20%).

Per il 28,3%, il chewing gum è legato a ricordi con gli amici, ma è anche un prodotto collegato al mondo del cinema. Il 54,2% degli intervistati lo riconduce al film Grease dove il chewing gum è parte integrante del look dei personaggi, seguito da Pretty Woman (40,7%). A parimerito con il 39,9% troviamo Top Gun, con la masticata provocatoria di Ice Man, e La Fabbrica di Cioccolato, con il chewing gum che sostituisce un pasto completo. Chiude la classifica l’indimenticabile Jessica di Viaggi di Nozze di Carlo Verdone (39,3%). In media, un chewing gum viene masticato per oltre un quarto d’ora: 16,53 minuti per l’esattezza. Il vero masticatore, inoltre, sa che il chewing gum si condivide: il 54,8% dichiara di offrirne uno agli altri, prima di prenderlo per sé.

La menta è per certo il gusto più amato (44,8%), seguita dalla menta extra forte (42,6%) e dai gusti fruttati (31,6%). Questi ultimi sono i preferiti dai più giovani, mentre i meno giovani optano per la liquirizia. Per molti consumatori, masticare un chewing gum è un momento di piacere (45,3%) e di relax (45,2%). La percentuale di chi consuma chewing gum, in particolare dopo i pasti, quando non è possibile lavarsi i denti, è molto alta (54,8%).