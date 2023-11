Milano, lo chef Eric Liot al Santa: l’artista green contro la “febbre del pianeta”

Milano, 15 novembre 2023 - “Aragosta al cavolo”, quadro con ricetta, mostra di Eric Liot al Santa, il ristorante milanese diventa galleria e il pittore dà consigli culinari, contaminazione all'insegna della sostenibilità per l'artista “green" che fa furore a Parigi.

Dal 15 novembre al 15 gennaio espone una selezione di opere nel locale ai piedi di Palazzo Lombardia. Mercoledì, il vernissage con il menu “verde” dello chef Stefano Grande, vernissage con live performance gastronomica, e poi piatti a tema per tutta la durata dell'iniziativa. Pilastro del progetto artistico del francese, lotta alla febbre del pianeta.

Per il pubblico un tuffo nell'avanguardia sulla sfida del secolo, per il bistrot, la conferma dell'amore per l'arte che questa volta celebra “con gli incontri tra chi ama il buono e chi ama il bello, perché il gusto non fa differenze”, dice l'altro patron, Angelo Mandelli. Inaugurazione oggi alle 18.30 (via Melchiorre Gioia 37). Ingresso libero.