Biodiversity Summit: scienza e ambiente sotto i riflettori alla Fondazione Catella

Milano, 18 maggio 2024 – Parola d'ordine, biodiversità. Martedì 21 maggio, nei locali della Fondazione Riccardo Catella (via Gaetano de Castilia 28), si terrà il Biodiversity Summit, organizzato da 3Bee, azienda leader nel settore nature tech.

L'app Biodiversa verrà presentata in occasione della manifestazione

L’evento è un momento di incontro e dialogo tra i principali attori e professionisti impegnati nella protezione e tutela della biodiversità, con l'obiettivo di condividere conoscenze, esperienze, best practice e idee innovative in questo ambito, oltre a promuovere l'importanza della divulgazione sul tema con un approccio scientifico.

"Con la seconda edizione del Biodiversity Summit, vogliamo evidenziare il ruolo cruciale delle imprese nella tutela della biodiversità, focalizzando l'attenzione sull'importanza delle partnership scientifiche," afferma Niccolò Calandri, CEO di 3Bee. "La rendicontazione di sostenibilità, in linea con gli standard internazionali, non può più prescindere da queste: l'adozione di tecnologie avanzate e di metriche scientifiche misurabili è fondamentale per implementare strategie ESG efficaci".

Per l’occasione, saranno presenti numerosi relatori dal mondo delle istituzioni, della ricerca scientifica e delle aziende. Tra questi, dopo il benvenuto di Kelly Russell Catella, direttore generale delle Fondazione Riccardo Catella, interverrà per i saluti istituzionali Elena Grandi, assessora al Verde di Milano.

Parteciperanno inoltre Maurizio Casiraghi, zoologo e prorettore alla didattica presso l’università Bicocca di Milano; Mattia Battagion, Head of Sustainability in Will e Chora; Gianluca Grimalda, ricercatore e social scientist; Valeria Barbi, naturalista e politologa; Antonia Bruno, ricercatore in microbiologia presso l’Università Bicocca di Milano; Fill Pill, divulgatore scientifico e comico; e Alterales, visual thinker della sostenibilità, fumettista e attivista. Il 3Bee Biodiversity Summit sarà co-condotto da Ferdinando Cotugno, noto giornalista ambientale.

Le personalità coinvolte si alterneranno tra interventi individuali e momenti di dibattito, che anticiperanno la parte più pratica e interattiva dell’evento, per fornire ai partecipanti una panoramica sulla perdita di biodiversità, la crisi climatica e l’urgenza di agire per invertire la rotta.

È prevista anche una serie di tavoli di lavoro tematici e workshop interattivi, che affronteranno il tema della tutela della biodiversità in settori come il real estate, le infrastrutture e l’agricoltura, ma anche il ruolo delle istituzioni finanziarie nella valorizzazione del capitale naturale e il ruolo del monitoraggio.

I workshop interattivi saranno arricchiti da attività ludiche e giochi, pensati per facilitare l'apprendimento pratico di tematiche legate alla biodiversità.

Nell’occasione, 3Bee presenterà in anteprima Biodiversa, l’app gioco gratuita per il monitoraggio della biodiversità e la tutela degli ecosistemi che consente di identificare facilmente le piante e i fiori che si incontrano durante una passeggiata all’aria aperta sfruttando le tecnologie più avanzate di riconoscimento fotografico e machine learning.

Un progetto di citizen science che ha l’obiettivo di creare un archivio cooperativo dedicato alla flora (e in una seconda fase alla fauna) in Europa, coinvolgendo gli utenti con sfide di catalogazione di specie, alcune delle quali rare o in via di estinzione. Biodiversa sarà disponibile sugli smartphone a partire dal 5 giugno.