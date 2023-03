Binasco: tour guidato e laboratorio di tostatura al Mumac

Una delle macchine per espresso esposte al Mumac

Binasco (Milano) – Apertura straordinaria domenica 2 aprile per il Mumac di Binasco, il Museo della Macchina per caffè del Gruppo Cimbali. La più grande esposizione permanente dedicata alla storia, al mondo e alla cultura delle macchine professionali per il caffè espresso apre al pubblico dalle 15 alle 18 con visite libere e gratuite per tutti e senza prenotazione.

In tour con il collezionista

Una giornata all’insegna del caffè e della storia delle macchine per caffè espresso professionali con eventi per tutti i coffee lovers che desiderano conoscere tutti i segreti di un buon caffè. Alle 16 è prevista una speciale visita guidata gratuita in compagnia di Enrico Maltoni, tra i più grandi collezionisti mondiali di macchine da caffè. In questo caso è necessario prenotare a questa email [email protected] (posti limitati).

Prelibatezze da assaggiare

My player placeholder

Inoltre dalle 15.30 alle 17.30 (previa iscrizione e prenotazione) è possibile partecipare ad un’esperienza sensoriale straordinaria dedicata alla tostatura del caffè, "Coffee Roasting Experience: tosta il tuo caffè" nello spazio di Mumac Academy, Accademia della Macchina per Caffè di Gruppo Cimbali. Insieme a un esperto tostatore e assaggiatore, si potrà conoscere il percorso del chicco di caffè, partendo dalla piantagione fino alla tostatura e infine tostare il proprio caffè da portare e gustare a casa.

I cinque sensi coinvolti

Il corso si svolge nella Sensory Room di Mumac Academy, uno spazio esperienziale unico nel suo genere, che racconta oltre un secolo di storia, tecnologia e design. Il laboratorio dispone di tavoli specifici per l’assaggio e di un sistema d'illuminazione certificato che consente di controllare dinamicamente toni e livelli di luce: questo permette di apprezzare gli aromi e i sapori di ogni tazzina senza essere influenzati dall’aspetto visivo. Info e iscrizioni al corso sul sito www.mumac.it