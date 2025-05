Basket for Kids 2025, canestri per combattere leucemie e linfomi infantili: ogni tiro vale un euro

Quarta edizione di “Basket for Kids” la maratona di canestri nata per aiutare a sconfiggere leucemie e linfomi infantili, a sostegno della Fondazione Maria Letizia Verga. L’appuntamento quest’anno è per sabato 10 e domenica 11 maggio 2025, nel cuore di Piazza Tre Torri a CityLife Milano all'insegna dello slogan “solo chi si mette in gioco per una buona causa, non perde mai”.

Nel corso dell'edizione 2024 sono stati raccolti 21.000 euro grazie alla partecipazione di oltre 1.000 cestisti U19, 56 squadre e più di 14.750 canestri realizzati. L’obiettivo 2025 è raccogliere fondi per sostenere il progetto Sport Therapy che, ogni giorno, permette ai piccoli pazienti di allenarsi, favorendo il processo di guarigione non solo fisicamente, ma anche psicologicamente. L'evento patrocinato da Fip Lombardia, Regione Lombardia, Città metropolitana di Milano, Comune di Milano è inserito negli appuntamenti della Civil Week: due giorni di sport dove l’agonismo si mette a servizio di chi ne ha più bisogno.

Basket for kids

Come partecipare

Partecipare è semplice, gratuito e prevede due modalità: squadra o single players. Dalle 10 alle 18.00 di ogni giorno saranno disponibili, per gli iscritti e per tutti i passanti, due campetti in cui si alterneranno competizioni singole o a squadre, senza contatto, con gare di tiro per fare più canestri possibili e far salire l’asticella della raccolta fondi di un euro ad ogni centro. Novità di quest’anno l’ingresso in campo anche di alcune squadre di Baskin, Basket Inclusivo, che permette a giocatori con mobilità ridotta di giocare e divertirsi insieme a compagni (e avversari) normodotati.

Durante tutto il fine settimana, inoltre, c'è spazio anche per l'intrattenimento con le lezioni di schiacciata a canestro del dinamico due di cestisti acrobatici Space Jumpers, con la performance della dance crew tutta al femminile B.Crew, fino a DJ Set con ospiti d’eccezione. Non mancheranno gli amici del Comitato: da volti noti della musica e dello spettacolo, fino a quelli dello sport e, in particolare, del basket, anche grazie al supporto del mondo della pallacanestro milanese: EA7 Emporio Armani Milano, Urania Basket Milano, Sanga Milano, GEAS e Basket Femminile Milano.

L'obiettivo dell'edizione 2025

Tutto il ricavato della due giorni verrà devoluto al progetto Sport Therapy della Fondazione, nato nel 2017 allo scopo di dimostrare che l’allenamento di precisione costante e personalizzato, svolto fin dall’inizio del trattamento antitumorale, è in grado di migliorare la resilienza nei bambini e nei ragazzi affetti da malattie onco-ematologiche. Attraverso un’attività fisica mirata somministrata dal medico dello sport in collaborazione con il pediatra emato-oncologo è possibile favorire il pieno recupero di questi giovani pazienti, scongiurando l’elevato pericolo di patologie croniche legate alla sedentarietà e permettendo loro di reinserirsi al meglio, una volta guariti, nella propria comunità di appartenenza.

Per toccare con mano il lavoro che la Dott.ssa Francesca Lanfranconi, responsabile del progetto, e il suo team portano avanti tutti i giorni al Centro Maria Letizia Verga di Monza, sarà allestita un’area all’interno di City Life Shopping District dove bambini e ragazzi, dai 5 ai 18 anni, potranno provare le tecniche di riabilitazione tipiche della Sport Therapy, grazie a sessioni gratuite di bike no pedal, danza e animal flow.