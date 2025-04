Barstars, a Milano sale in cattedra la grande mixology asiatica

Milano – Appuntamento lunedì 5 maggio. Otto talenti della mixology internazionale si danno appuntamento a Milano per un evento imperdibile. Moebius Milano, Lubna e The Orientalist Spirits presentano Barstars, una giornata che celebra le tendenze, i sapori, le tecniche della distillazione asiatica con 8 mixologist provenienti da altrettanti Paesi.

La giornata si aprirà con un talk dal titolo “Navigating the Modern Bar World: Trends, Mental Health & The Reality Behind the Bar” (Esplorare il mondo del bar contemporaneo: trend, benessere mentale e la realtà dietro il bancone) alle 14:15 da Lubna, insieme ai bartender e a Michel Lu, creativo fondatore di The Orientalist Spirits, moderato da Chiara Degl’Innocenti e Penelope Vaglini, co-founder di Coqtail.

In serata, gli stessi professionisti animeranno un'esclusiva guest night a partire dalle 20:00 da Moebius Milano, locale posizionato al numero 38 della classifica mondiale The World's 50 Best Bars. L’evento è aperto al pubblico previo acquisto di un biglietto con formula drink & food oppure after dinner.

I protagonisti

Il 5 maggio The Orientalist Spirits fa tappa a Milano con una line up straordinaria, pronta a trasformare Moebius Milano e Lubna in ambasciate della cultura liquida orientale. Gli spazi ideati dal giovane imprenditore Lorenzo Querci e soci, accoglieranno infatti otto professionisti di fama internazionale da tutto il continente asiatico. Dal Giappone arriverà Holly Graham di Tokyo Confidential, locale che occupa la posizione 53 nella classifica degli Asia's 50 Best Bars, mentre dalla Corea del Sud, ci sarà Terry Kim che, con Alice Cheongdam di Seoul, è 46° in classifica. Direttamente da Hong Kong, Kai Ng porterà l'esperienza maturata al Quinary, al 26° posto tra i migliori bar asiatici. Millie Tang rappresenterà la duplice influenza di Taiwan, mentre Peter Chua giungerà dal Night Hawk di Singapore, 16° nel ranking degli Asia's 50 Best Bars. Completeranno questa speciale line up, la Malesia rappresentata da Jon Lee del Penrose di Kuala Lumpur, 8°posto tra i migliori bar asiatici, Philip Bischoff del BKK Social Club di Bangkok, locale che ha conquistato il 7° posto e il celebre Yao Lu di Union Trading Co. dalla Cina.

La masterclass

L’evento prende vita alle 14:15 del 5 maggio nello spazio di Lubna Milano dove, gli otto mixologist e Michel Lu converseranno con Chiara Degl'Innocenti e Penelope Vaglini sul tema “Navigating the Modern Bar World: Trends, Mental Health & The Reality Behind the Bar” (Esplorare il mondo del bar contemporaneo: tendenze, salute mentale e la realtà dietro al bancone). Questa masterclass esplorerà le sfide personali, creative e operative legate alla gestione di un bar nell’attuale panorama dell’ospitalità, sempre più complesso e in continua evoluzione. Si parlerà dell’evoluzione della bar culture in Asia, delle pressioni mentali legate al lavoro dietro al bancone e di cosa serva davvero, oggi, per mantenere un locale rilevante — e aperto — nel tempo.

La serata

Dopo aver esplorato le caratteristiche dei distillati e il futuro della mixology asiatica, la sera del 5 maggio dalle ore 20:00 all’1:00 l'attenzione si sposterà al bancone di Moebius. Il bar manager Giovanni Allario accoglierà, in due sessioni, gli otto virtuosi della mixology asiatica. Questi professionisti internazionali, ognuno con il proprio stile caratteristico, reinterpreteranno i distillati di The Orientalist Spirits attraverso cocktail creati appositamente per l'occasione. La serata Barstars si svolgerà in due turni, con quattro bartender per volta che si alterneranno dietro il bancone di Moebius. L'evento offrirà quasi cinque ore di spettacolo in cui saranno serviti i cocktail preparati dagli otto bartender. Per il pubblico presente, lo chef Enrico Croatti proporrà abbinamenti gastronomici ispirati alla cucina orientale all’interno di ambiente che rappresenterà lo stile "neon- asiatico".