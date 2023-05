Torna BAM Circus: tre giorni di stupore e meraviglia al parco

Milano – È tempo di circo e di tutte le sue magie. In corrispondenza dell’ex quartiere delle Varesine, dove una volta sorgeva il lunapark storico di Milano che accoglieva anche un circo, da venerdì a domenica si terrà la seconda edizione di BAM Circus – Il Festival delle Meraviglie al Parco, ideato e diretto da Francesca Colombo, direttore generale culturale di BAM. "Un evento internazionale unico nel suo genere, gratuito e aperto a tutti, che per tre giorni porterà in città il teatro di strada e le arti circensi contemporanee", spiega.

Meraviglia e stupore saranno il filo conduttore dell’intera rassegna: "Ho pensato che dopo due anni di pandemia ci meritavamo un po’ di meraviglia, un senso di libertà e di stupore che è venuto un po’ meno negli ultimi tempi. Mi piaceva l’idea di offrire uno spettacolo di qualità con il quale valorizzare le realtà locali che quotidianamente lavorano con il linguaggio del circo, in un contesto in grado di mettere in luce natura e cultura. Da questi due ingredienti è nato BAM Circus".

Andrea Loreni, l’unico funambolo italiano specializzato in performance a grandi altezze, darà il via alle danze venerdì sera, cimentandosi nella prima traversata funambolica realizzata a Milano, durante la quale camminerà a circa 140 metri di altezza lungo un tragitto di 205 metri, dall’iconico Bosco Verticale all’UniCredit Tower, l’edificio più alto d’Italia. Dopo la serata inaugurale il Festival entrerà nel vivo.

Yoann Bourgeois Art Company presenterà “Approach 18. stairs / Touch”, per la prima volta in Italia e alla seconda replica mondiale, che unisce danza e acrobazia con l’esibizione di un performer che fluttua nell’aria mentre la compagnia argentino-spagnola di teatro aereo Gruppo Puja!, metterà in scena “Il Principe tra i Pianeti – Asteroide B- 612” in occasione degli 80 anni de “Il Piccolo Principe“.

L’edizione si arricchirà anche di parate e performance, tra cui lo spettacolo poetico omaggio al Clown Bianco, a Fellini e alle Nuvole “Tra le Nuvole”, della compagnia Baracca dei Buffoni e la prima di “Bauci” commissionata da BAM e affidata alla Compagnia Quattrox4 che rende omaggio a “Le città invisibili“ di Italo Calvino a 100 anni dalla sua nascita. Ad animare il parco tutti i giorni saranno anche una serie di attività, tra cui il laboratorio “Equilibrismi”, lo yarn bombing tra gli alberi, l’area pic-nic con street food e “Il villaggio della meraviglia”.