A Palazzo Morando la mostra dedicata a Balenciaga: esposti i look unici dello stilista spa

Milano, 20 febbraio 2025 - Eleganza, delicatezza e atemporalità. Sono stati questi i tratti distintivi della carriera di Cristòbal Balenciaga, le caratteristiche che hanno reso le sue creazioni degne di entrare nell’olimpo della moda. Dal 21 febbraio sarà possibile ammirare l’opera del “maestro di tutti i couturier” in mostra a Palazzo Morando: nell’esclusiva cornice dell’edificio milanese infatti, gli abiti del designer spagnolo saranno esposti fino al 2 marzo, a margine della Fashion Week dedicata al womenswear. ‘Cristóbal Balenciaga, Shoes from Spain Tribute’ consente di ammirare l’opera dello stilista attraverso gli occhi di oggi, con uno sguardo rivolto al futuro. Un omaggio esclusivo ai suoi lavori tanto che la mostra di Palazzo Morando sarà la prima esposizione monografica dedicata a Balenciaga.

La mostra

Il progetto, promosso dalla Federazione delle Industrie del Calzaturificio Spagnolo e curato da Javier Echeverría Sola, presenta una selezione curata delle sue creazioni, mostrandole però come se fossero indossate oggi. I visitatori quindi potranno ammirare venticinque “total look” dello stilista adattabili al 2025. Un omaggio possibile grazie alle aziende di calzature spagnole e ai vari artigiani e artisti che hanno creato le calzature perfette per accompagnare i pezzi unici disegnati da Cristóbal Balenciaga. Si tratta di un dialogo tra le creazioni originali del maestro, prestati da collezioni pubbliche e private degli anni compresi tra il 1930 e il 1960, e le calzature spagnole che valorizzano l’artigianalità e l’eccellenza del “fatto a mano”. Il tutto ricordando l’esposizione “Milano ai piedi di Carmen” del 2005, che per prima ha messo in evidenza il legame tra calzature e opera. Il risultato è l’espressione degli abiti di Balenciaga che, nonostante facciano parte di anni passati e superati, non risentono del tempo.

La mostra, progettata da Elisa Ossino Studio, si sviluppa in un gioco di luci e ombre ed è scandito dall’alternanza di due cromie: il bianco burro dell’atelier di Balenciaga in George e il nero profondo delle creazioni più iconiche della maison. Gli abiti, esposti su alte strutture, sono esibiti come opere d’arte, come se fossero sculture che interagiscono con lo spazio e con lo spettatore. L’allestimento contribuisce a mettere in evidenza le linee, le pieghe e i volumi, enfatizzando l’aspetto architettonico degli abiti. Il percorso espositivo è circolare per dare la sensazione al visitatore di partecipare alla fucina creativa dello stilista. Le sale infatti non seguono una sequenza temporale didascalica per creare un viaggio immersivo costituito non solo delle opere esposte ma anche delle scenografie e della documentazione relativa a Balenciaga.

Gli appuntamenti

La mostra di Palazzo Morando apre venerdì 21 febbraio alle 12 e sarà visitabile dal lunedì alla domenica dalle 10 alle 19.30. Martedì 25 febbraio alle 18.00 si terrà la conferenza dal titolo “Cristòbal Balenciaga, the master of us all”. La relatrice, Sonsoles Diez de Rivera y de Icaza, amica personale e cliente dello stilista, è la persona che ha fatto di più per la conservazione e la diffusione della sua opera e tratterà la vera storia dello stilista spagnolo.

Come raggiungere Palazzo Morando in via S.Andrea 6

Metropolitana: Linea 1 (San Babila) | Linea 3 (Montenapoleone) Autobus: 61, 94 Tram: 1 Stazione BikeMi: 13 (Senado) | 402 (San Babila)