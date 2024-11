L'Avvento a Villa Arconati: da domenica 24 novembre tanti eventi a tema natalizio

Bollate (Milano) - La magia del Natale arriva a Villa Arconati di Castellazzo di Bollate: da domenica 24 novembre, prima domenica d'Avvento, è possibile ammirare la Villa vestita a festa con luci, decorazioni artigianali realizzate a mano, alberi di Natale, attività per grandi e piccini, e tante delizie per il palato.

Le attesissime domeniche d'Avvento accompagneranno i visitatori fino a sabato 14 e domenica 15 Dicembre quando si terrà la Festa di Natale della Villa. Domenica 24 Novembre alle ore 11 nella Sala Museo di Villa Arconati si terrà il quarto incontro della serie "Il cibo è..." organizzata in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano, che mette al centro il cibo raccontandone la storia, la sostenibilità ambientale, la qualità della vita e il benessere. L'incontro è dedicato alla tradizione natalizia, in dialogo tra di loro due docenti dell’Università degli Studi di Milano su temi legati alla cultura e alla scienza del cibo e dell’alimentazione. A guidare il pubblico saranno Barbara Viviani, esperto di tossicologia e sicurezza alimentare, e Beatrice Serini, una filosofa che pone il cibo al centro dei suoi studi. Interloquirà con loro Francesco Paolo Santoiemma, produttore dolciario e titolare della pasticceria Mino e dell'omonimo Bistrot. Il cibo e in particolare alcuni piatti e alimenti come mezzo di evocazione del Natale e trasmissione delle tradizioni: dai genitori ai figli, e tra le comunità. La partecipazione è gratuita, con registrazione sul sito della Fondazione Rancilio.

Sempre domenica 24 novembre, i bambini faranno volare Babbo Natale con la sua slitta e la renna Rudolph sopra la Villa attrezzati solo di cartoncini e colori. Sarà semplice e divertente, basterà assemblare i pezzi e poi farsi guidare dalla fantasia. Nelle domeniche d'Avvento in programma anche la rievocazione storica con il Natale nei secoli passati, i cori con le Carole di Natale, le speciali visite guidate per famiglie, le passeggiate in carrozza, la Time Machine con l’audio immersivo 3D.

il Bookshop-Far propone nuovi prodotti artigianali creati appositamente per Villa Arconali, libri ed idee regalo per i regali da mettere sotto l'albero. Dalle 12 alle 15 nella Sala Rossa si potrà gustare il lunch dell'avvento, un menù a buffet con piatti tipici dekke giornate di festa. E' consigliata la prenotazione (msg Whatsapp al 393.6638140). Al Caffè Goldoni, infine, è possibile fare la merenda dell’Avvento con tè e caffè, cioccolata, fette di torta, biscotti e dolci tipici delle feste.