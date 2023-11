Bollate, Andrea Pennacchi porta al teatro LaBolla “Una piccola Odissea”: data e orario

Bollate – Arriva al teatro LaBolla di Bollate, "Una piccola Odissea", lo spettacolo di prosa di e con Andrea Pennacchi. Venerdì 17 novembre alle ore 21 la versione a più voci del famosissimo poema greco che coinvolge il pubblico nella riconquista di Itaca da parte di Odisseo sarà di scena sul palcoscenico del teatro alle porte di Milano, in piazza Resistenza.

L’Odissea è stata definita "un racconto di racconti" attraversata da rimandi ad altre storie e miti per catturare il lettore. Proprio il suo essere costruita mirabilmente per la lettura, però, la rende difficile da raccontare a teatro, ricca com’è. In questa Piccola Odissea, l'attore, scrittore e drammaturgo veneto, Andrea Pennacchi ha pensato di restituirne il sapore di racconto orale proponendone una versione a più voci, che potesse dare il giusto peso anche alla ricca componente femminile e al ritorno vero e proprio.

Lo spettacolo è una personale rilettura di Pennacchi (laureato in Lettere Moderne) che parte dal testo originale trovando analogie con la propria vita, con ricordi di famiglia, anche dolorosi, scavando così nell’animo umano, nel proprio animo.

Le musiche dal vivo sono di Giorgio Gobbo (chitarra e voce), Gianluca Segato e Annamaria Moro (violoncello), consulenza musicale di Carlo Carcano. Durante gli spettacoli serali, LaBolla propone il servizio Sottocoperta, mettendo a disposizione uno spazio dedicato ai più piccoli, mentre i più grandi si godono lo spettacolo. È attivo dalle 20.45 fino a fine spettacolo, per bambini dai 4 ai 13 anni. LaBolla Bistrot è aperto nelle serate di spettacolo a partire dalle 19.30, per un aperitivo, una cena o un dolce, in attesa che si alzi il sipario.