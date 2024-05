‘Alfabeto di Parco’: omaggio a Frank Sinatra

Milano - Entra nel vivo, dopo il sold out della prima data ìAlfabeto di Parcoì, il ciclo di conferenze-spettacolo sui grandi artisti che hanno rivoluzionato il ‘900. Mercoledì 15 maggio, nella sede di Parco, acronimo di Polillo ARt COntainer, nuova location situata nello storico quartiere Barona, in via Binda 30, appuntamento con "S come Sinatra", sottotitolo "The voice tra musica e cinema".

La rassegna è stata ideata da Roberto Polillo, imprenditore e fotografo, e da Antonio Ribatti, direttore artistico di Ahum con il patrocinio del Municipio 6 del Comune di Milano, "proponiamo un viaggio attraverso le storie e le musiche di leggendarie figure di artisti che hanno trasformato il mondo con la loro arte e lasciato un’impronta indelebile nei cuori di chi li ascolta. Un alfabeto, non solo musicale, che inizia ora e che vorremmo continuare ad esplorare a lungo", dichiara Polillo.

Dalle ore 21 (con apertura al pubblico alle 20 fino a esaurimento posti, ingresso con contributo artistico di €15), Il musicologo Luca Cerchiari, la cantante Greta Panettieri, il pianista Alberto Tacchini e l’attore Riccardo Mei ripercorreranno la straordinaria parabola, non solo artistica, di "The Voice", cantante magistrale, intrattenitore televisivo di successo, attore cinematografico e amante irrequieto. Racconti e aneddoti si alterneranno alla proiezione di video e all’ascolto di brani immortali del repertorio di Frank Sinatra, forse l’italoamericano più famoso di tutti i tempi. Biglietti acquistabili online: www.parco.center e www.ahumlive.com.