Milano, Acquario e Leonardo3 Museum: due visite gioco per i bambini

Milano, 23 gennaio 2024 – Doppio appuntamento sabato 27 gennaio dedicato ai bambini a cura di Ad Maiora. “Qua la pinna”, è il titolo della visita gioco rivolta a famiglie con bambini da 3 a 5 anni, in programma, alle ore 11 all’Acquario Civico (viale Gadio 2, Milano ). Imitare un polpo o una stella marina? Osservare e riprodurre il movimento degli animali nelle vasche per conoscere l’anatomia e l’ecologia di questi abitanti del mare e molti altri esseri viventi acquatici, come spugne, pesci, anemoni, molluschi. Un’attività divertente che invita a giocare con il corpo e imitare gli animali del mondo subacqueo grazie a semplici espedienti scenografici e giochi itineranti. La visita costa 7 euro a persona a cui va aggiunto il biglietto d’ingresso adulti da fare in cassa 5 euro.

Nel pomeriggio alle 15:00 al Leonardo3 Museum è la volta di “Le Bestiacce di Leonardo”, sempre una visita gioco, questa volta dedicata a bambini a partire dai 5 anni. Un percorso alla scoperta di quali animali curiosi hanno ispirato i progetti di Leonardo. Rospi, civette e pipistrelli sono stati, infatti, osservati minuziosamente da parte di Leonardo da Vinci: il grande inventore ha compreso fin da subito la meraviglia e la perfezione naturale delle loro abitudini di vita. Piazza della Scala Milano, ingresso Galleria. La visita costa 8 euro a persona a cui va aggiunto il biglietto d’ingresso in mostra 7 euro.

Le visite vanno prenotate su admaiora.education