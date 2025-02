Accademia del Piccolo Grande Clown, Paolo Dei Giudici ospite speciale giovedì 6 febbraio

Milano, 4 febbraio 2025 - Secondo appuntamento, giovedì 6 febbraio, con la rassegna promossa dall'Accademia del piccolo grande clown di Milano. Alle 20.30 nell’Auditorium Teresa Sarti Strada (viale Cà Granda 19) sarà ospite Paolo Dei Giudici, uno dei maggiori artisti italiani del "nuovo circo" fatto dalla contaminazione di generi differenti. La rassegna propone seminari teorico-pratici con i maestri della clownerie e della Commedia dell’Arte e Paolo Dei Giudici è uno di loro.

Acrobata, ginnasta, attore, equilibrista, giocoliere e maestro di discipline circensi, comincia la sua formazione con il Teatro dei Capovolti e il Circo Statale di Budapest, approfondendo anche lo studio del mimo e del clown. Nel corso della sua trentennale attività si confronta con tutte le discipline tecniche ed artistiche che lo portano a partecipare a produzioni nazionali ed internazionali con il Teatro dei Capovolti, Salterillos, Mapo e Zeitnot – queste ultime tre compagnie sono state fondate dai lui – che fanno un lavoro di ricerca sulla commistione tra arti circensi e teatro di prosa. Ha partecipato a molte produzioni di circo-teatro - 'Julia bonjour', 'I veri cugini del Mago Udinì' regia di Maurizio Accattato, 'Cristoforo Cristobal', 'S. Exupery l'ultimo volo' – oltre che di opera lirica come mimo, acrobata e giocoliere per il Teatro alla Scala e non solo, e per numerose produzioni televisive.

La serata sarà introdotta da Maurizio Accattato, ideatore e direttore artistico della rassegna. La rassegna è aperta a tutti, perchè tutti possono attingere a queste serate per trovare percorsi personali, professionali, terapeutici o per semplice curiosità. Le lezioni-spettacolo cominciano con una prima parte aperta al pubblico con a presentazione dell'artista, proiezioni e breve esibizione, oltre alla lezione teorica finale. La seconda parte della serata è rivolta ai partecipanti, con lezioni pratiche individuali e di gruppo.

Le lezioni dell’Accademia del Piccolo Grande Clown proseguiranno ogni giovedì alle 20.30 fino a maggio, con ospiti tra i più significativi interpreti della clownerie italiana ed internazionale. I prossimi appuntamenti di febbraio vedranno in scena Carlo Rossi, giovedì 13 febbraio e Claudio Madia, il 20 febbraio.

L'Accademia del Piccolo Grande Clown è un progetto culturale della Scuola di Arti Circensi e Teatrali, realizzato con il Patrocinio del Municipio 9 del Comune di Milano e con il sostegno del Milano Clown Festival "aeiou circus" festival internazionale sul nuovo clown e teatro di Strada, e della Fondazione Fo-Rame.