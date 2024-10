Cologno, forza il quadro elettrico e accende le luminarie di Natale

Cologno Monzese 21 ottobre 2024 – Quest’anno, per risparmiare sul conto, il Comune di Cologno Monzese ha deciso di montare con largo anticipo le luminarie di Natale in città. E qualcuno, stanotte, ha pensato bene di accenderle. Ancora alle 9 di oggi, lunedì 21 ottobre, il centro storico brillava: non solo i fili sospesi nelle vie, ma anche l’albero della rotonda. “Prove tecniche”, diceva qualcuno. “Ecco come l’amministrazione sperpera i soldi pubblici”, le polemiche dell’opposizione sui social. Poi, due ore dopo, l’amara constatazione: dei vandali hanno forzato il quadro elettrico, accendendo le luminarie natalizie, per fare uno splendente scherzo.

Il sopralluogo

“Sono andato personalmente a spegnerle, dopo aver verificato che l’impropria accensione non è stata opera né dell’operatore né dell’ufficio tecnico – ha fatto sapere l’assessore al Commercio Andrea Arosio -. Mi rivolgo direttamente al cittadino, che ha deciso questa notte di compiere questo gesto, forse conoscendo l’ubicazione del quadro elettrico con interruttore. È stato uno scherzo di cattivo gusto che ha portato ilarità e critiche, arrivando a ingiurie personali”. C’è chi di prima mattina ha accusato direttamente il sindaco Stefano Zanelli. “Ecco l’uomo di chiesa che permette l'accensione delle luci natalizie prima della commemorazione dei defunti”, l’accusa al primo cittadino. Ora si cercherà il colognese, colpevole di aver portato il Natale a Cologno con due mesi di anticipo. La polizia locale sta acquisendo eventuali immagini della zona, per cercare di dare un’identità a chi ha azionato l’interruttore.

Le polemiche sui costi

Già nelle scorse settimane a Cologno Monzese erano scoppiate aspre polemiche per il montaggio delle luminarie. “Lo ha fatto anche Monza. In questo modo si risparmia”, era stata la replica dell’amministrazione. “Siamo davanti a una Giunta sprecona e festaiola. Solo lo scorso anno sono stati spesi 60mila euro per il Natale. Quest’anno la cifra è anche aumentata, tra sagre, installazioni e altre manifestazioni. Ma le priorità sono altre”. “Trovo davvero svilente che si crei un tale polverone intorno a un tema quasi banale. I problemi, le istanze e i temi della città sono ben altri e forse chi ricopre una carica istituzionale dovrebbe impegnarsi ad alzare il livello del confronto, se ormai così possiamo definirlo”, il commento finale dell’assessore Arosio.