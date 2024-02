“Dateci i parcheggi”. È l’appello dei cittadini al comune di Cassano d’Adda dopo la chiusura di piazza Garibaldi

Cassano d’Adda (Milano), 6 febbraio 2024 – Si alza forte il grido di mal contento, amplificato da numerosi post sui social, per la mancanza di parcheggi auto in centro città, situazione venutasi a creare con l’apertura del cantiere per i lavori di rigenerazione del piazzale centrale cittadino.

L’assessore all’Urbanistica Deborah Bucca rassicura i cittadini con notizie positive sull’apertura di un parcheggio auto che dà risposte alle tante richieste di posti auto: “A breve sarà disponibile, una decina di giorni circa, un’area adibita a parcheggio a poca distanza dal centro, ottenuta dopo la decisione del costruttore, titolare dell’area, di rivedere la scelta di costruire un edificio in quel luogo. Abbiamo, quindi, chiesto di mettere momentaneamente quello spazio a disposizione per posti auto. Un accordo che rientra nell’ambito della convenzione per le opere urbanistiche legate al progetto di trasformazione, denominato Art-Ar30, che riguarda la zona di via Mazzini e vicolo dei Frati. Il parcheggio momentaneo è previsto per la durata di un anno con proroga di sei mesi. Ci sono, poi, trattative con il costruttore per rendere definitivo l’utilizzo di quel parcheggio con la concessione dell’area al comune. Nulla è deciso, ci stiamo lavorando”.

Prende corpo dunque il nuovo parcheggio provvisorio in via Mazzini per dare risposte alle tante richieste di posti auto dopo la chiusura di piazza Garibaldi a causa dei lavori di rigenerazione. Lavori che hanno subito uno stop, programmato, per verifiche fognature e geologiche, chiariscono dal comune.