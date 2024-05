Forti temporali in arrivo a Milano e in Lombardia, monitorati Seveso e Lambro

Milano, 24 maggio 2024 – È ancora allarme maltempo a Milano e in Lombardia. Dopo un inizio di giornata con sole e cielo azzurro, ecco che torna ad annuvolarsi: in arrivo forti temporali con pioggia e rischio di grandine. Ma vediamo tutto più nel dettaglio.

La Protezione civile ha emesso un'allerta meteo di codice giallo per temporali forti e rischio idrogeologico (livello di pericolo due su quattro). Questo avviso resterà valido fino alle 14 di sabato 25 maggio. Il Centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile comunale è attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e per coordinare gli eventuali interventi in città.

Allerta meteo gialla in Lombardia

"Per la seconda parte della giornata di oggi 24 maggio, sono previste precipitazioni sparse con possibili temporali su tutti i settori della Regione, sia nel pomeriggio che in serata. I fenomeni saranno più probabili sulle zone occidentali e meno frequenti sulle zone alpine più interne. Attesi venti in prevalenza deboli da Sud-Ovest, con temporanei e locali rinforzi in concomitanza dei fenomeni convettivi e sui crinali alpini e appenninici”, si legge nella nota del centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Lombardia.

Maltempo a Milano tra grandine e allagamenti (Foto archivio)

Il maltempo dovrebbe durare fino a metà pomeriggio di domani, sabato 25 maggio: “Insisteranno condizioni di instabilità che porteranno precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio temporalesco, tendenti gradualmente a spostarsi verso Est. Nella notte e al primo mattino i fenomeni saranno più frequenti sui settori centro-occidentali, dal tardo mattino più frequenti su quelli centro-orientali. Precipitazioni assenti o residue in serata. Attesi venti in prevalenza deboli di direzione variabile a livello areale, ma con possibili locali rinforzi a livello locale in occasione dei temporali. Si segnala un rinforzo della ventilazione da Nord in Valchiavenna dal pomeriggio”.