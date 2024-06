In Lombardia due giorni di sole nell’estate che non c’è. Ma durerà poco: da sabato nuovi acquazzoni

Milano – L’estate è iniziata ma in Lombardia e a Milano in pochi se ne sono accorti. Colpa di una vasta circolazione di bassa pressione, che negli ultimi giorni ha determinato precipitazioni a più riprese sulla regione. Le intense piogge che ormai da mesi si susseguono hanno portato all’innalzamento del livello dei laghi e dei fiumi lombardi: a destare particolare allarme è il Garda. Ma cosa succederà nei prossimi giorni? Che tempo avremo? La buona notizia è che tra giovedì 27 e venerdì 28 giugno è attesa una breve fase anticiclonica con più sole in pianura e temperature in netto aumento. La cattiva notizia è che non durerà: sabato 29 giugno sarà probabile un marcato peggioramento per una nuova perturbazione dalla Francia. Con il conseguente drastico abbassamento delle temperature.

Ecco le previsioni meteo tratte dal bollettino di Arpa Lombardia.

Oggi mercoledì 26 giugno

Stato del cielo: da poco nuvoloso a nuvoloso sulla pianura, irregolarmente nuvoloso su Alpi e Prealpi con annuvolamenti di tipo cumuliforme. Precipitazioni: probabili nel pomeriggio su Alpi e soprattutto Prealpi, in prevalenza sotto forma di rovesci e temporali. Esaurimento dei fenomeni entro sera. Temperature: minime stazionarie, massime in aumento. In pianura minime tra 16-19 °C, massime tra 25-28 °C. Zero termico: intorno a 3600 metri. Venti: in pianura deboli di direzione variabile; in montagna deboli settentrionali con brezze nelle valli.

Domani giovedì 27 giugno

Stato del cielo: in prevalenza sereno sulla pianura, poco nuvoloso sui rilievi con tendenza ad annuvolamenti di tipo cumuliforme su Alpi e Prealpi nel pomeriggio. Precipitazioni: generalmente assenti, bassa probabilità di isolati rovesci su Alpi e Prealpi nel corso del pomeriggio. Temperature: minime e massime in aumento. Valori minimi in pianura intorno a 19 °C, massimi intorno a 30 °C. Zero termico: in aumento sin verso i 4000 metri. Venti: in pianura e nelle valli a prevalente regime di brezza, in quota su Alpi e Prealpi deboli settentrionali.

Venerdì 28 giugno

Stato del cielo: cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, annuvolamenti temporaneamente più estesi e compatti saranno possibili nel pomeriggio a ridosso dei rilievi. Precipitazioni: assenti eccetto la possibilità di brevi rovesci sulle Prealpi nel pomeriggio. Temperature: minime e massime in lieve e ulteriore aumento. Zero termico: intorno a 4400 metri. Venti: in pianura deboli o molto deboli di direzione variabile, in montagna deboli occidentali con brezze nelle valli.