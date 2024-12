Dopo il sole arriva la pioggia, ma dura poco. A Natale ci aspetta il caldo anomalo: le previsioni meteo in Lombardia

Milano, 17 dicembre 2024 – Bel tempo e temperature tutto sommato miti, poi pioggia e poi ancora sole. È questo, a grandi linee, l’andamento che dovrebbe seguire il meteo, secondo le previsioni del tempi per i prossimi giorni. E allora la domanda sorge spontanea: che tempo farà a Natale? Secondo gli esperti di 3BMeteo un campo di alte pressioni sta attualmente abbracciando la Regione garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento. Questa assoluta stabilità atmosferica durerà fino a mercoledì, con cielo in prevalenza sereno sulla regione eccetto delle nebbie che potranno insistere sulle zone di medio-bassa pianura, specie tra Cremonese e Mantovano.

Temperature in sensibile aumento in montagna con formazione di marcate inversioni termiche. Tra giovedì e venerdì possibile peggioramento per il transito di una perturbazione nord-atlantica, con l’arrivo della pioggia. Poi però tornerà il sole. Proprio in corrispondenza con la Vigilia e la giornata di Natale l'alta pressione guadagnerà terreno espandendosi su buona parte del bacino del Mediterraneo e porterà tempo stabile e soleggiato da Nord a Sud con temperature durante il giorno nemmeno troppo fredde. La massa d'aria in arrivo infatti è di matrice africana con valori decisamente oltre le medie climatiche che ci si aspetterebbe a dicembre.

Ma vediamo nel dettaglio le previsioni del bollettino meteorologico Arpa.

Stato del cielo: molto nuvoloso o coperto in pianura per nebbia in sollevamento ma con nubi basse persistenti, con nuova formazione di nebbia serale; nuvoloso in bassa montagna e velato alle alte quote.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime in aumento, massime in lieve calo. In pianura minime intorno a 3 °C, massime intorno a 10 °C.

Zero termico: 2900 - 3200 metri.

Venti: in pianura deboli di direzione variabile, in montagna deboli o moderati dai quadranti occidentali.

Stato del cielo: molto nuvoloso o coperto

Precipitazioni: deboli precipitazioni diffuse nella seconda parte della giornata. Neve oltre 1500 - 1700 metri su Alpi e Prealpi, pioggia a tutte le quote in Appennino.

Temperature: minime stazionarie, massime in calo.

Zero termico: in calo fino a 1700 - 2200 metri, con quote a salire spostandosi da Nord a Sud.

Venti: in pianura deboli di direzione variabile, in montagna moderati sud-occidentali.

Venerdì molto nuvoloso con rapido calo della copertura salvo addensamenti persistenti sui rilievi di confine. Deboli precipitazioni residue nella prima parte della giornata in rapido esaurimento. Ventilazione settentrionale moderata o forte con probabili caratteristiche favoniche sui settori occidentali. Temperature in aumento. Sabato sereno o poco nuvoloso senza precipitazioni. Ventilazione debole settentrionale.