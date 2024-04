Previsioni meteo, Narciso riscalda il weekend in Lombardia ma la pioggia tornerà. Quando?

Il primo vero weekend primaverile dopo una Pasqua bagnata dalla pioggia. Oggi e domani la Lombardia e più in generale tutta l’Italia potranno godersi gli effetti dell’anticiclone Narciso che regalerà giornate soleggiate e temperature gradevoli ancora lontane dalla morsa del caldo anche se domenica si toccheranno i 25 gradi. L’ideale per una gita fuori porta.

Il weekend

Oggi, sabato 6 aprile, cieli per lo più soleggiati su tutta la Lombardia sia al mattino che nelle ore pomeridiane o con al più il transito di qualche nuvola. In serata non sono attese variazioni con prevalenza di cieli sereni e addensamenti bassi a ridosso dei settori prealpini.

Anche domani, domenica 7 aprile, giornata soleggiata o poco nuvolosa su tutti i settori sia al mattino che al pomeriggio. Atteso un transito di nuvolosità alta tra serata e nottata.

Lunedì 8 aprile

Tempo assolato con al più qualche sparuto annuvolamento all'alba. Nello specifico sulle basse pianure occidentali giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio.

Martedì 9 aprile

Un'area di bassa pressione abbraccia la Regione determinando una giornata di tempo instabile con deboli piogge un po' su tutti i settori, in intensificazione dal pomeriggio. Nello specifico su basse pianure occidentali e pedemontane-alte pianure cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione dalla sera con rovesci anche a carattere temporalesco.

Mercoledì 10 aprile

Tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su basse pianure occidentali e Prealpi occidentali cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; sulle basse pianure orientali cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata.