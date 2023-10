Le previsioni meteo della settimana in Lombardia

L'autunno è iniziato ormai da giorni ma nessuno sembra essersene accorto: la Lombardia è ancora in balia dell'anticiclone subtropicale che sta portando giornate soleggiate e all'insegna di temperature primaverili. Ma cosa dobbiamo aspettarci dai prossimi giorni? Secondo 3bmeteo sulla Lombardia proseguono condizioni di tempo stabile e in larga parte soleggiato con caldo anomalo per il periodo.

Sulle aree pianeggianti temperature massime comprese tra 26 e 29 gradi con punte prossime ai 30 gradi sulle zone di bassa pianura, minime comprese tra 12 e 17 gradi. Caldo anomalo anche in montagna con zero termico costantemente oltre i 4000m con punte prossime o superiori ai 4500m. Non si intravedono significativi cambi di scenario almeno fino al 10 ottobre, fatta eccezione per un po' di variabilità attesa per mercoledì 4 ottobre, causata da infiltrazioni umide atlantiche che lambiranno l'arco alpino.

Le previsioni meteo della settimana

Lunedì 2/10

La settimana inizierà per tutti i cittadini della Lombardia con il piede giusto: il sole farà da padrone su tutta la regione con temperature che in pianura oscilleranno tra i 15 e i 18 gradi. In montagna invece il clima sarà più rigido con medie che potranno variare tra i 9 e i 18 gradi.

Martedì 3/10

Anche martedì si proseguirà nel solco delle giornate precedenti: sole e temperature miti diffuse in tutta la regione.

Mercoledì 4/10

Prime novità da metà settimana, quando il sole splendente che ha fatto da protagonista nell'ultima settimana verrà velato da qualche nuvola. Un fattore che tuttavia non dovrebbe incidere più di tanto sulle temperature che rimarranno sopra i 15 gradi in quasi tutta la Lombardia.

Giovedì 5/10

Le nuvole di mercoledì non sono altro che un'avvisaglia di quello che arriverà giovedì. Il tempo infatti cambierà radicalmente verso la fine della settimana, in particolare da giovedì, quando su tutta la ragione il sole farà spazio alle nuvole e in alcuni casi anche a rovesci. Le temperature però non dovrebbero soffrirne: previsti picchi di 18 gradi un po' in tutta la Lombardia.