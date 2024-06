Previsioni meteo Milano e Lombardia, oggi pomeriggio da allerta gialla ma da domani cambia (quasi) tutto

Milano, 4 maggio 2024 – Siamo quasi fuori dal tunnel del maltempo ma prima, come spiega Arpa Lombardia prepariamoci oggi pomeriggio di martedì a possibili temporali sparsi soprattutto su Prealpi ed Appennino e dal tardo pomeriggio e sera a precipitazioni prevalentemente isolate, ma a carattere di rovescio e temporale anche sulla pianura e Milano città. Un rischio evidenziato anche dalla Regione Lombardia che ieri ha emanato un'allerta meteo per criticità gialla (ordinaria) per temporali a partire dalle 12 di oggi, martedì 4 giugno. I Comune di Milano ha informato che il Coc-Centro operativo comunale della Protezione civile è attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e per coordinare gli eventuali interventi in città.

La (quasi) svolta

Da domani, mercoledì 5 giugno “la tendenza è verso una maggiore stabilità, con la regione che va a trovarsi in una zona cuscinetto tra l'espansione di un promontorio altopressorio sul Mediterraneo centro-occidentale ed un'ampia area di bassa pressione centrata sul Mare del Nord ed espansa fino all'Europa centrale. Le precipitazioni tendono a circoscriversi ai rilievi e la ventilazione risulta prevalentemente debole, mentre le temperature vanno verso un lento e graduale rialzo. Insomma da mercoledì siamo (forse) fuori dal tunnel di questa pazza e maledetta primavera.

Ecco le previsioni meteo per la Lombardia declinate giorno per giorno:

Oggi, martedì 4 giugno 2024

Copertura nuvolosa variabile, con addensamenti più consistenti tra metà mattina e pomeriggio. Nel pomeriggio precipitazioni sparse prevalentemente su Prealpi, pianura ed Appennino, per lo più di debole o moderata intensità, anche a carattere di rovescio o temporale. Esaurimento dei fenomeni in serata. Temperature minime stazionarie in pianura, in calo in montagna; massime in leggero aumento.

Mercoledì 5 giugno 2024

Al mattino irregolarmente nuvoloso, specie sulla pianura, con tendenza a schiarite ampie ed in prevalenza poco nuvoloso al pomeriggio-sera. Precipitazioni assenti, salvo qualche isolato rovescio pomeridiano in montagna, specie sulle Prealpi. Temperature: minime stazionarie o in lieve aumento, massime in leggero o moderato aumento.

Giovedì 6 giugno 2024

Al mattino nuvoloso, poi dal pomeriggio transito di nubi ad alta quota, a tratti in grado di nascondere il sole. Piovaschi o rovesci tra isolati e sparsi al pomeriggio su Alpi e Prealpi. Temperature minime e massime in leggero aumento.

Venerdì 7 e sabato 8 giugno