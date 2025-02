Previsioni meteo Milano e Lombardia: godetevi il sole perché la pioggia è dietro l’angolo. Ecco quando e dove

Milano, 26 febbraio 2025 - Una tregua nel maltempo e anche un piacevole sole con aria frizzantina in Lombardia. Ma non dura a lungo e condizioni meteo contrapposte potrebbero alternarsi la già nel prossimo fine settimana.

In Lombardia, spiegano gli esperti dell’Arpa: “per i prossimi giorni previste condizioni più asciutte ma in peggioramento tra il pomeriggio di venerdì e sabato a causa di una circolazione depressionaria a ridosso dell'arco Alpino, che favorirà flussi umidi ai bassi strati da est. Domenica persistono condizioni a tratti instabili sulla bassa pianura in miglioramento da lunedì”.

Ecco le previsioni giorno per giorno in Lombardia

Giovedì 27 febbraio 2025

In prevalenza poco nuvoloso, locali annuvolamenti più consistenti al mattino sulla pianura. Minime in calo, massime in moderato aumento. Minime in pianura tra 1 e 4 gradi, massime tra 12 e 15. Possibilità di nebbia sulla pianura occidentale tra notte e primo mattino.

Venerdì 28 febbraio 2025

Nel corso della giornata irregolarmente nuvoloso o velato, con addensamenti più compatti in tarda serata sui settori orientali. Precipitazioni deboli nel pomeriggio sulla fascia pedemontana e parte prealpina. Temperature minime stazionarie, massime in lieve calo. In pianura minime intorno ai 3 gradi e massime intorno ai 12.

Sabato 1 marzo 2025

Da irregolarmente nuvoloso a nuvoloso. Precipitazioni: deboli sparse, non escluse a carattere di rovescio sui settori pedemontani e parte prealpina. Quota neve in calo in serata attorno a 800-1000 metri. Temperature:minime in lieve rialzo, massime in lieve calo.

Domenica 2 marzo 2025

Irregolarmente nuvoloso con possibili deboli piogge sulla bassa pianura. Minime e massime in lieve calo. Ventilazione debole a tratti moderata sulla pianura, debole in montagna.

Lunedì 3 marzo 2025