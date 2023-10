Le previsioni meteo della Lombardia verso il weekend: nubi solo di passaggio, continua il caldo anomalo

Non accenna a fermarsi l'ondata di caldo anomalo che sta colpendo l'Italia e la Lombardia. Come riporta l'analisi del sito 3bmeteo questa temperature fuori dal comune sarebbero dovute dall’arrivo di una pressione di matrice subtropicale africana che sta dominando lo scenario meteorologico sull'Europa centro-occidentale, Nord Italia compreso.

Sulla Lombardia proseguono condizioni di tempo stabile e in larga parte soleggiato con caldo anomalo per il periodo. Sulle aree pianeggianti temperature massime comprese tra 26 e 29 gradi con punte prossime ai 30 gradi sulle zone di bassa pianura, minime comprese tra 12 e 17 gradi. Caldo anomalo anche in montagna con zero termico costantemente oltre i 4000m con punte prossime o superiori ai 4500m.

Non si intravedono significativi cambi di scenario almeno fino al 10 ottobre, fatta eccezione per un po' di variabilità attesa per mercoledì 4 ottobre, causata da infiltrazioni umide atlantiche che lambiranno l'arco alpino.

Le previsioni

Mercoledì 4/10: In giornata, un po' in tuta la regione, è previsto l'arrivo di aria umida, che sarà responsabile di un aumento della nuvolosità dal pomeriggio che si protrarrà fino a sera. Nello specifico sulle basse pianure occidentali nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio sino a cieli molto nuvolosi di sera, sulle basse pianure orientali deboli piogge al pomeriggio che dovrebbero sparire già in serata; sulle pedemontane-alte pianure nubi sparse alternate a schiarite con tendenza con peggioramento previsto verso sera; sulle Prealpi occidentali cieli inizialmente poco nuvolosi che porteranno fino a piogge deboli in orario serale. Sulle Orobie e sulle Prealpi orientali nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio, sulle Alpi Retiche cieli in prevalenza sereni per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche annuvolamento serale.

Giovedì 5/10: L'umidità arrivata mercoledì condizionerà anche il tempo di giovedì anche se il trend dovrebbe portare a un rapido diradamento delle nuvolosità: permangono nubi diffuse su tutta la Lombardia, con temperature in calo ma che si manterranno comunque intorno a una media di 20 gradi in tutta la regione. Nello specifico sulle basse pianure occidentali giornata prevalentemente poco nuvolosa, sulle basse pianure orientali nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; su pedemontane-alte pianure, Prealpi occidentali, Orobie e Prealpi orientali giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio; sulle Alpi Retiche nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata.

Venerdì 6/10: Da venerdì si tornerà a rivedere il tempo a cui siamo stati abituati nell'ultimo periodo, con rasserenamenti diffusi in tutta la regione. Nello specifico su basse pianure occidentali, Orobie e Prealpi orientali nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata; su basse pianure orientali, pedemontane-alte pianure e Prealpi occidentali nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; sulle Alpi Retiche giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino.

Sabato 7/10: L'alta pressione si rafforza ulteriormente favorendo un tempo soleggiato, salvo qualche nube che potrebbe presentarsi nelle primissime ore della mattinata. Nello specifico su basse pianure occidentali, basse pianure orientali, pedemontane-alte pianure e Prealpi occidentali giornata in prevalenza soleggiata, sulle Orobie cieli in prevalenza poco nuvolosi, sulle Prealpi orientali nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; sulle Alpi Retiche cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata.

Domenica 8/10: Previsto tempo stabile ed assolato in tutta la regione, con temperature che dovrebbero aggirarsi tra i 14 e i 17 gradi. Nello specifico su basse pianure occidentali, basse pianure orientali, pedemontane-alte pianure, Prealpi occidentali e Prealpi orientali il cielo sarà prevalentemente sgombro per tutta la giornata, sulle Orobie nubi sparse alternate a qualche schiarita, sulle Alpi Retiche il cielo si velerà progressivamente a partire dal pomeriggio.