Previsioni meteo Lombardia per il weekend: sole ma anche pioggia e temporali. Dove e quando?

Milano, 26 maggio 2023 - Meteo in graduale miglioramento in tutta Italia anche se nel weekend non sono esclusi rovesci e isolati temporali.

Una vasta area di alta pressione centrata sull'Atlantico interessa parte dell'Europa occidentale. Al suo interno un minimo di pressione scorrendo verso sud e lambendo il Nord Italia si porterà in giornata sulla Penisola Iberica: associato al transito di questa struttura oggi ancora nuvolosità a tratti estesa con probabili precipitazioni sulla regione. Domani, venerdì, maggior soleggiamento specie in Pianura con temperature in rialzo nei valori massimi. Per le giornate a seguire nuvolosità irregolare con instabilità a ridosso dei rilievi,che in parte potrà interessare marginalmente anche la Pianura.

Resta comune anche per oggi l'allerta meteo rossa e arancione per rischio idraulico su diverse zone dell'Emilia Romagna mentre la Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla su Basilicata, Calabria, Abruzzo e Toscana per rischio idraulico, idrogeologico e per temporali.

Ecco le previsioni meteo per oggi e il weekend in Lombardia, secondo Arpa

Oggi venerdì 26 maggio 2023 - Su Appennino e Pianura fino al primo mattino annuvolamenti per nubi basse, quindi poco nuvoloso o velato. Su Alpi e Prealpi da poco nuvoloso a irregolarmente nuvoloso per formazioni cumuliformi che potranno sconfinare anche alle pianure. Dalla seconda parte della giornata deboli sparse a ridosso dei rilievi, con interessamento verso sera ai settori adiacenti di pianura. Anche a carattere di rovescio e temporale. Temperature minime in calo, massime in aumento. In Pianura minime tra 10 e 16° gradi, massime tra 26 e 29.

- Su Appennino e Pianura fino al primo mattino annuvolamenti per nubi basse, quindi poco nuvoloso o velato. Su Alpi e Prealpi da poco nuvoloso a irregolarmente nuvoloso per formazioni cumuliformi che potranno sconfinare anche alle pianure. Dalla seconda parte della giornata deboli sparse a ridosso dei rilievi, con interessamento verso sera ai settori adiacenti di pianura. Anche a carattere di rovescio e temporale. Temperature minime in calo, massime in aumento. In Pianura minime tra 10 e 16° gradi, massime tra 26 e 29. Sabato 27 maggio 2023 - Nuvolosità irregolare: a tratti estesa fino a nuvoloso, specie fino al primo mattino e nuovamente verso sera; nel pomeriggio sulla Pianura poco nuvoloso o velato. Precipitazioni deboli sparse: fino al primo mattino e verso sera possibili ovunque, in giornata per lo più a ridosso dei rilievi. Anche a carattere di rovescio e temporale. Temperature minime in aumento, massime in calo. In Pianura minime intorno a 16, massime intorno ai 25 gradi. Nuvolosità irregolare: a tratti estesa fino a nuvoloso tra notte e primo mattino; nel pomeriggio sulla Pianura in prevalenza poco nuvoloso o velato.

- Nuvolosità irregolare: a tratti estesa fino a nuvoloso, specie fino al primo mattino e nuovamente verso sera; nel pomeriggio sulla Pianura poco nuvoloso o velato. Precipitazioni deboli sparse: fino al primo mattino e verso sera possibili ovunque, in giornata per lo più a ridosso dei rilievi. Anche a carattere di rovescio e temporale. Temperature minime in aumento, massime in calo. In Pianura minime intorno a 16, massime intorno ai 25 gradi. Nuvolosità irregolare: a tratti estesa fino a nuvoloso tra notte e primo mattino; nel pomeriggio sulla Pianura in prevalenza poco nuvoloso o velato. Domenica 28 maggio 2023 - Nuvolosità irregolare: a tratti estesa fino a nuvoloso tra notte e primo mattino; nel pomeriggio sulla Pianura in prevalenza poco nuvoloso o velato. Precipitazioni deboli sparse: nella notte e in serata possibili ovunque; dal mattino e in giornata tendenza a interessare prevalentemente i settori a ridosso dei rilievi. Anche a carattere di rovescio o temporale. Temperature minime in calo e massime stazionarie.

- Nuvolosità irregolare: a tratti estesa fino a nuvoloso tra notte e primo mattino; nel pomeriggio sulla Pianura in prevalenza poco nuvoloso o velato. Precipitazioni deboli sparse: nella notte e in serata possibili ovunque; dal mattino e in giornata tendenza a interessare prevalentemente i settori a ridosso dei rilievi. Anche a carattere di rovescio o temporale. Temperature minime in calo e massime stazionarie.

Ecco le previsioni meteo nel dettaglio valide per tutta l’Italia

Previsioni meteo per oggi venerdì 26 maggio 2023

NORD - Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio locali acquazzoni o temporali sui settori alpini, per lo più soleggiato altrove. In serata piogge sparse al Nord-Est, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi.

- Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio locali acquazzoni o temporali sui settori alpini, per lo più soleggiato altrove. In serata piogge sparse al Nord-Est, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. CENTRO - Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti in Abruzzo. Al pomeriggio instabilità in aumento con locali acquazzoni o temporali tra Lazio e Abruzzo, asciutto altrove con cieli soleggiati. In serata tempo asciutto ovunque con ampie schiarite.

- Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti in Abruzzo. Al pomeriggio instabilità in aumento con locali acquazzoni o temporali tra Lazio e Abruzzo, asciutto altrove con cieli soleggiati. In serata tempo asciutto ovunque con ampie schiarite. SUD E ISOLE - Al mattino nuvolosità irregolare in transito ma con tempo per lo più asciutto. Al pomeriggio acquazzoni e temporali in formazione lungo l'Appennino e in sconfinamento verso pianure e coste di Campania e Calabria; qualche pioggia anche su Sicilia e Sardegna. In serata tempo in miglioramento con nuvolosità e schiarite. Temperature minime in lieve calo al Nord e sulle Isole Maggiori, stabili o in aumento al Centro-Sud; massime in generale rialzo, salvo una lieve flessione negativa al Sud.

Previsioni meteo per domani sabato 27 maggio 2023

NORD - Al mattino addensamenti lungo la Pianura Padana con possibili deboli piogge, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio acquazzoni e temporali in formazione su Alpi e Appennini con sconfinamenti al Nord-Ovest, asciutto altrove con cieli soleggiati. In serata ancora piogge sulle regioni nord-occidentali e sui rilievi Alpini, sereno o poco nuvoloso sulle altre regioni.

- Al mattino addensamenti lungo la Pianura Padana con possibili deboli piogge, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio acquazzoni e temporali in formazione su Alpi e Appennini con sconfinamenti al Nord-Ovest, asciutto altrove con cieli soleggiati. In serata ancora piogge sulle regioni nord-occidentali e sui rilievi Alpini, sereno o poco nuvoloso sulle altre regioni. CENTRO - Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio acquazzoni e temporali tra Lazio e Abruzzo, per lo piu' soleggiato altrove. In serata tempo stabile ovunque con ampie schiarite su tutti i settori.

- Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio acquazzoni e temporali tra Lazio e Abruzzo, per lo piu' soleggiato altrove. In serata tempo stabile ovunque con ampie schiarite su tutti i settori. SUD E ISOLE - Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti tra Calabria e Sicilia con possibili piogge isolate. Al pomeriggio instabilita in aumento con acquazzoni e temporali su Cilento, Calabria, Sicilia e zone interne della Sardegna, per lo più soleggiato altrove. In serata fenomeni in esaurimento con ampie schiarite in arrivo. Temperature minime in rialzo; massime in diminuzione al nord, stazionarie o in aumento altrove.

Previsioni meteo per domenica 28 maggio 2023