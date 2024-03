Meteo Lombardia, settimana dalle due facce: sole e pioggia. Ecco dove e quando

Milano, 24 marzo 2024 – Dopo un sabato decisamente anomalo con una forte grandinata nel sud Milano e tempo perturbato un po’ ovunque e una domenica all’insegna del sole ci aspetta una settimana dove la pioggia potrà essere protagonista.

La settimana

Per gli esperti de Il meteo.it “l’inizio della settimana di Pasqua inizierà con una giornata di lunedì all’insegna del tempo stabile e soleggiato e anche caldo per il periodo sulle nostre due Isole maggiori. A fine giornata inizia a peggiorare in Sardegna e sul versante tirrenico per l’arrivo di nuova perturbazione che attraverserà l’Italia nella giornata di martedì portando un po’ di piogge e determinando un sensibile rinforzo dei venti di Scirocco . Tra martedì sera e mercoledì una seconda e più intensa perturbazione attraverserà tutto il Paese portando molte piogge, localmente intense, neve sulle Alpi al di sopra di 1200-1600 metri, Giovedì tendenza al miglioramento grazie allontanamento verso i Balcani della perturbazione: assisteremo ad ampie schiarite con residue deboli e isolate piogge limitate al settore tirrenico”.

Pasqua e Pasquetta

E per Pasqua e Pasquetta che tempo farà? Qui gli esperti vanno cauti perché mancano ancora molti giorni e l’instabilità potrebbe cambiare le condizioni. Gli esperti di 3Bmeteo azzardano: Allo stato attuale delle conoscenze possiamo ipotizzare una prevalenza di tempo soleggiato e molto mite per tutto il Paese tra la giornata di Venerdì Santo e quella di Sabato Santo, poi tra la giornata di Pasqua e di Pasquetta, soprattutto Pasquetta, qualche infiltrazione instabile potrebbe interessare le regioni più occidentali mentre sul resto della Penisola il tempo continuerebbe a restare soleggiato e mite”. Per gli esperti de Ilmeteo.it “domenica 31 Marzo (Pasqua) potrebbero verificarsi i classici rovesci temporaleschi, dapprima sulle Alpi, poi in estensione alle adiacenti pianure settentrionali, specie del Nord-Ovest; si tratterebbe di fenomeni isolati e di breve durata, ma non sono da escludere a priori delle grandinate, vista la discreta energia potenziale in gioco. Locali temporali potrebbero raggiungere entro la serata anche parte del Centro, specie le regioni del versante tirrenico. Anche la giornata di Pasquetta potrebbe seguire sostanzialmente questo trend, con l'Italia divisa in due tra una prima fiammata calda e soleggiata al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori e il rischio, sempre dietro l'angolo, di improvvisi acquazzoni al Nord”. Ma come detto siamo ancora nel campo delle ipotesi.

Ecco cosa prevedono per la Lombardia gli esperti dell’Arpa.

“Lunedì temporanea rimonta di un cuneo altopressorio, con però aumento della nuvolosità per l'affossarsi di una perturbazione nordatlantica sull'Europa occidentale; successivamente è probabile che si configurino giornate perturbate, con precipitazioni diffuse sulla regione. Le previsioni lombarde nel dettaglio

Lunedì 25 marzo 2024

Fino al pomeriggio, transiti di velature e prevalente soleggiamento, dal tardo pomeriggio nuvolosità in aumento da sudovest, fino a nuvoloso quasi ovunque a sera. Precipitazioni assenti fino a sera, poi non è da escludere qualche debole pioggia sui crinali appenninici verso Piemonte ed Emilia-Romagna. Temperature minime in calo, massime in leggero o moderato rialzo. In pianura sono attesi valori minimi tra 3 e gli 8 gradi massimi tra 16 e i 20.

Martedì 26 marzo 2024

Per tutto il periodo tra molto nuvoloso e coperto. Dalla mattinata deboli precipitazioni ad interessare i settori meridionali della regione, tendenti a diffondersi ed intensificare tra pomeriggio e sera, quando non è escluso carattere di rovescio o isolato temporale. Temperature minime in moderato o forte aumento, massime in calo, fino a moderato in pianura.

Mercoledì 27 marzo 2024

Cielo inizialmente nuvoloso, con schiarite anche ampie dal pomeriggio. Precipitazioni diffuse nella notte, poi tendenti ad esaurirsi in pianura e a persistere fino al tardo pomeriggio/sera sui rilievi. Temperature minime stazionarie, massime in aumento.

Giovedì 27 marzo 2024

Condizioni di spiccata variabilità, con probabilità di deboli precipitazioni al momento circoscritta ai rilievi alpini e prealpini. Temperature minime in calo, massime in aumento.