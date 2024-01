Previsioni meteo Lombardia: sole ma anche l’ondata di “gelo di Minsk” e nebbia. Ecco dove e quando

Milano 10 gennaio 2024 - Sole ma anche freddo, cambia il cielo sopra la Lombardia . Secondo Arpa Lombardia da domani “tendenza a correnti settentrionali in quota e giornate più stabili e gradualmente più soleggiate”. Inevitabile quindi il rischio di gelate anche in pianura e soprattutto di foschie dense o nebbia.

Previsioni nazionali

"Come da previsioni il freddo è arrivato in Italia, in discesa dalle zone nord orientali europee: questa volta la massa d'aria ha origini bielorusse. È la volta del gelo di Minsk». Lo afferma Lorenzo Tedici, meteorologo del sito IlMeteo.it. “Una massa d'aria artica, stazionaria da giorni tra Scandinavia, Polonia e Bielorussia, con temperature massime tra -9 e -18 gradi, si è spostata nelle ultime ore verso Sud-Est colpendo in modo intenso la zona del Mar Nero, l'area carpatico danubiana e marginalmente anche il nostro Paese - spiega -. Il calo sensibile delle temperature dipende dall'espansione del gelo bielorusso (la Bielorussia o Russia Bianca si trova tra Polonia e Russia e ha registrato negli ultimi giorni minime di -21°C nella capitale Minsk): il nucleo artico interessa in questo momento con valori siberiani Russia ed Ucraina, ma la sua area marginale sta causando un calo dei valori termici di almeno 5-6 gradi anche in Italia. Nelle prossime ore sul nostro Paese avremo un'ulteriore diminuzione di 2-4 gradi e le temperature massime si porteranno su valori pienamente invernali, come non accadeva da tempo; in Pianura Padana difficilmente si supereranno i 3-4 gradi e nei prossimi giorni saranno anche le minime a far parlare di sé: entro il weekend toccheremo i -8 gradi a Bolzano, -5 a Belluno e Trento, -4 a Padova e Pordenone e -3 anche a Chieti sulle zone collinari abruzzesi”. Previsioni Lombardia

Mercoledì 10 gennaio 2024

Tra notte e mattina nuvoloso o molto nuvoloso; dal pomeriggio nuvolosità in parziale attenuazione con irregolari schiarite. Precipitazioni tra notte e prima mattina deboli o molto deboli sparse su Alpi, Prealpi e alte pianure. Quindi assenti o isolate deboli. Limite neve attorno a 500 metri circa. Temperature minime e massime in calo. In pianura minime tra i -2 gradi e i 2° massime tra 4 e 7. Zero termico intorno a 600 metri circa.

Giovedì 11 gennaio 2024

Fino al primo mattino addensamenti irregolari. Quindi r apide schiarite ovunque . In giornata sereno o poco nuvoloso. Temperature minime in calo, massime in aumento. In Pianura minime intorno ai -2 gradi, massime intorno a 7. Zero termico in progressivo aumento da circa 500 metri la mattina fino a 1800 metri circa la sera. Possibili nebbie e foschie nelle ore più fredde nei fondovalle e nelle pianure centro-occidentali. Gelate al mattino.

Venerdì 12 gennaio 2024

Sereno o poco nuvoloso, con nuvolosità bassa, foschie e locali banchi di nebbia in Pianura fino al mattino e nuovamente verso sera. Temperature minime e massime stazionarie. Zero termico intorno a 1500 metri. Probabile gelate anche in pianura

Sabato 13 gennaio 2024

Sereno o poco nuvoloso, con locali banchi di nebbia in pianura. Precipitazioni assenti. Temperature minime stazionarie, massime in calo.

Domenica 14 gennaio 2024