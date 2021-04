Come volevasi dimostrare, verrebbe da dire. Ormai i cittadini lombardi sono abituati a non vivere coincidenze fortunate tra allentamento delle restrizioni e clima favorevole e anche per i prossimi giorni si prospetta un meteo non esattamente primaverile. Dopo un fine settimana soleggiato e con temperature che fanno rivolgere la mente all'estate, ecco un aumento della nuvolosità. Lunedì 26 aprile, esattamente il primo giorno in cui la Lombardia sarà di nuovo in zona gialla, le correnti atlantiche faranno aumentare le nuvole in tutto il Nord Italia e arrivare anche la pioggia in alcune zone della Lombardia. Pioggia che continuerà in tutta la Lombardia anche martedì. Mercoledì dovrebbe tornare il sereno, anche se il meteo sarà variabile. Per il giorno seguente è prevista di nuovo pioggia, mentre venerdì 30 aprile la Lombardia sarà caratterizzata in parte da nuvole e nebbia e in parte da pioggia.

