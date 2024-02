Previsioni meteo Lombardia, arriva l’anticiclone di San Valentino e porta una (quasi) primavera

Milano, 12 febbraio 2024 - Addio al ciclone Pulcinella carico di pioggia e ben arrivato da martedì all'anticiclone San Valentino che porterà bel tempo diffuso e temperature miti, quasi da inizio primavera. E se tutti i principali Centri di Calcolo Internazionali non hanno ancora trovato una comune linea di tendenza per i giorni del prossimo week-end pare ormai certo che anche per gran parte della nuova settimana, nonostante il calendario indichi che siamo ancora in inverno, il grande assente sarà il freddo.

Ma vediamo nel dettaglio le previsioni meteo della Lombardia secondo l’Arpa regionale

Oggi lunedì 12 febbraio 2024

Al mattino nubi basse o foschie sulla bassa pianura e addensamenti sulle creste di confine, altrove sereno; dalle prime ore pomeridiane aumento della nuvolosità per nubi a media e alta quota in scorrimento da ovest verso est. In serata schiarite sui settori occidentali. Precipitazioni assenti o al più deboli poco probabili sulla parte orientale in serata. Temperature minime in calo, massime in debole rialzo. In pianura minime intorno ai 4 gradi, massime intorno ai 13.

Martedì 13 febbraio 2024

Ovunque sereno o al più a tratti velato. Precipitazioni assenti, temperature minime in calo, massime stazionarie.

Mercoledì 14 febbraio 2024

Sereno o poco nuvoloso. Precipitazioni assenti. In pianura minime in lieve calo, massime stazionarie. Venti deboli variabili ovunque.

Giovedì 15 febbraio 2024

Irregolarmente nuvoloso. Precipitazioni assenti o poco probabili. In pianura minime in lieve rialzo, massime in lieve calo. Venti deboli variabili.

Ecco le previsioni nazionali secondo iLMeteo.it :

LUNEDÌ 12 FEBBRAIO

Nord: Il ciclone Pulcinella si allontana dalle regioni e così il tempo è destinato a migliorare su tutti i settori col ritorno del sole.

Centro: Irrompe il Maestrale sulle nostre regioni, la giornata sarà contraddistinta da un tempo con piovaschi e schiarite solo sulle Adriatiche.

Sud: Il tempo sarà più piovoso su Campania, alta Calabria e Puglia meridionale, su Isole Maggiori e Basilicata ci sarà un tempo soleggiato.

MARTEDÌ 13 FEBBRAIO

Nord: La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature notturne in calo.

Centro: La giornata trascorrerà con un ampio soleggiamento su tutte le regioni. Temperature in aumento con valori massimi gradevoli.

Sud: Soffiano venti di Maestrale. Giornata con bel tempo al mattino e qualche precipitazione sparsa, specie sui rilievi, nel pomeriggio.

MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO