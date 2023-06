Previsioni meteo, l’afa si prende una pausa: in arrivo aria fresca dall’Est

Milano – Dopo il caldo soffocante degli ultimi giorni già a partire dalla notte tra martedì 27 e mercoledì 28 giugno, si è assistito a un netto cambio di rotta. La colonnina di mercurio ha infatti invertito la propria marcia e, almeno per tutta la settimana arriverà al massimo intorno ai 31°. In netto calo anche le temperature minime.

Merito di una depressione in arrivo dall’Europa Nord orientale che, già da oggi mercoledì 28 giugno, porterà maggiore variabilità, una diminuzione delle temperature e maggiore ventilazione, soprattutto in Pianura Padana domani per l'afflusso di correnti più fresche orientali sulla Pianura Padana.

Mercoledì 28 giugno

Abbastanza soleggiato con nuvolosità irregolare, locali rovesci pomeridiani lungo la fascia prealpina e pedemontana. In pianura a tratti ventilato da est. Temperature massime in diminuzione 28/31°C. Minime tra 17 e 20°C.

Giovedì 29 giugno

Sole prevalente salvo nubi irregolari di primo mattino a ridosso dei rilievi e cumuli nel pomeriggio associati a locali rovesci e temporali, più probabili su Alpi e Prealpi. Temperature massime 28/31°C, minime tra 18 e 21°C.

Venerdì 30 giugno e sabato 1 luglio

Venerdì parzialmente soleggiato al mattino, poi nuvole in aumento accompagnate da probabili temporali, localmente anche di forte intensità. Sabato al mattino nuvole e rovesci residui, poi via via più soleggiato da metà giornata.