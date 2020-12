Milano, 27 dicembre 2020 - Dopo un sabato di sole e cielo azzurrro in Lombardia, le temperature hanno iniziato la discesa e, durante la notte, la colonnina di mercurio si è avvicinata allo zero. L'aria fredda di origine artica che sta interessando la parte settentrionale della Penisola e una nuova perturbazione atlantica proveniente dalla Francia determineranno copiose ed estese nevicate previste su gran parte del nord del Paese, fino alla sera di domani, lunedì 28 dicembre. Va prefigurandosi l'evento nevoso più importante degli ultimi 10/15 anni.

Nel 1985 la nevicata del secolo

Secondo 3bMeteo, oggi, dopo una mattinata stabile e in gran parte soleggiata ma con temperature molto basse, quasi ovunque sottozero, le nubi tenderanno ad aumentare al Nordovest dal pomeriggio e in serata avremo le prime precipitazioni. Queste saranno nevose fino a bassa quota in Liguria e fino in Piano tra il Piemonte e la Lombardia, inizialmente deboli tenderanno a intensificarsi nell'arco della nottata quando si estenderanno anche a Emilia Romagna e Triveneto. Entro la fine dell'evento, al Nordovest, si attendono circa 15/20 cm di accumulo nelle città di pianura, e ben sopra il mezzo metro nelle zone di montagna.

Milano, mezzi spargisale in azione

Nel corso del tavolo neve, presieduto dalla Vicesindaco Anna Scavuzzo e dall'assessore alla Mobilita' e Lavori pubblici Marco Granelli, il Comune di Milano ha deciso di convocare il COC - Centro Operativo Comunale. Le previsioni meteorologiche, infatti, confermano precipitazioni nevose nella notte tra domenica e lunedi', pertanto i mezzi spargisale saranno preposizionati in città a partire dalla serata. Gli itinerari che saranno oggetto di maggiore attenzione sono inizialmente quelli piu' sensibili per la circolazione dei veicoli - ad esempio cavalcavia, accessi alle tangenziali, percorsi dei mezzi pubblici - e per il transito sicuro dei cittadini, come fermate Atm in superficie, ingressi delle metropolitane, accessi ad uffici pubblici e ospedali. A seguire, tutte le strade. Al tavolo erano presenti le direzioni comunali interessate, la Protezione civile e le partecipate A2A, Amsa, Atm ed MM. Il Comune ha rinnovato l'appello agli amministratori di condominio "affinche' provvedano a spargere il sale nelle parti di strade e marciapiedi antistanti gli stabili privati e a sgomberare la neve in caso di accumulo".

La mappa della Lombardia