Forti piogge, a Milano allerta gialla per maltempo. Monitorati Seveso e Lambro

Milano, 25 ottobre 2024 – Nuova allerta maltempo su Milano e in Lombardia. Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione ha emanato allerta meteo gialla (ordinaria) per rischio idrogeologico a partire dalle ore 12 di domani, sabato 26 ottobre, per il territorio di Milano. L’ennesima giornata di maltempo interessa un territorio già saturo di piogge, che sta ancora facendo i conti con i danni delle precedenti ondate di precipitazioni.

PESCHIERA BORROMEO - 10-10-2024 - MALTEMPO - POLIZIA LOCALE MONITORA LIVELLO FIUME LAMBRO AL CONFINE CON MILANO - FOTO CANALI/ANSA - PER REDAZIONE SUD MILANO/METROPOLI - PINCIONI/CANGEMI

Seveso e Lambro a rischio esondazione

Le autorità hanno invitato i cittadini a porre attenzione, durante l'allerta meteo, in prossimità delle aree a rischio esondazione di Seveso e Lambro e dei sottopassi. Inoltre hanno ricordato di non sostare sotto gli alberi e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende. È importante inoltre provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dalle intemperie.

È necessario anche prestare attenzione ai fenomeni meteorologici in occasione di eventi all'aperto, al fine di prevenire situazioni di pericolo. Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile sarà attivo per il monitoraggio e per coordinare gli eventuali interventi in città.

Le previsioni meteo

Dal pomeriggio di oggi, venerdì 25 ottobre, si attendono precipitazioni sparse e a carattere intermittente su buona parte della regione, con probabile maggior coinvolgimento dei settori di pianura meridionali e dell'Appennino; su quest'ultimo settore non sono escluse precipitazioni temporaneamente a carattere di rovescio. Per la giornata di domani, sabato 26 ottobre, si prevede una ripresa diffusa delle precipitazioni su gran parte della regione, ma con un maggior coinvolgimento delle province più occidentali. Nel dettaglio, precipitazioni sparse e a carattere intermittente nella prima parte del giorno, dal pomeriggio probabili precipitazioni moderate sui settori occidentali con particolare riferimento a pavese e milanese occidentali, varesotto e comasco, dove entro sera saranno possibili anche dei rovesci e occasionalmente dei temporali.

Si prevede vento in rinforzo sulla pianura con raffiche massime temporaneamente fino a 40-50 km/h. Si segnalano possibili cumulate massime locali fra 60-100 mm nelle 12 ore sul Varesotto. Si rimanda alla consultazione del documento di allerta allegato per conoscere le decorrenze/validità dei codici colore per ciascuna zona omogenea e le indicazioni operative.