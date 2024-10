Quando arriverà il vero freddo in Lombardia? Fino a Ognissanti sole e (tanta) nebbia ma poi cambia tutto

Milano – I lombardi si stanno godendo in questi mesi un fine ottobre di clima mite e sole, dopo settimane di maltempo e piogge torrenziali. Per tutta la settimana sulla regione sarà generalmente sereno salvo formazione di foschie e nebbie in pianura nelle ore più fredde della giornata. Passata la festa di Ognissanti le cose inizieranno progressivamente a cambiare ed è attesa una vera e propria svolta. Subito dopo le festività dei santi e dei morti, invece, si preparano altre sorprese meteo con la prima ondata di freddo della stagione.Ma veniamo alle previsioni per i prossimi giorni tratte dal bollettino di Arpa Lombardia.

Domani mercoledì 30 ottobre

Stato del cielo: ovunque sereno. Precipitazioni: assenti. Temperature: minime e massime in lieve calo. In pianura minime tra 7 e 13 °C, con i valori più elevati sulla parte centro orientale, massime tra 18 e 21 °C. Zero termico: a circa 3600 metri fino al tardo pomeriggio, in risalita a 3800 metri in serata a partire dai settori settentrionali. Venti: in pianura deboli a tratti moderati occidentali, in montagna deboli a regime di brezza. Altri fenomeni: nelle ore più fredde della giornata possibili foschie o locali nebbie sulla fascia di bassa pianura.

Giovedì 31 ottobre

Stato del cielo: ovunque sereno. Precipitazioni: assenti. Temperature: minime stazionarie, massime in lieve calo. In pianura minime intorno a 11 °C, massime intorno a 18 °C. Zero termico: in aumento a 4200 metri. Venti: ovunque vento debole. Altri fenomeni: nelle ore più fredde della giornata possibili foschie o locali nebbie sulla fascia di bassa pianura.

Venerdì 1 novembre

Stato del cielo: sereno fino al mattino, quindi transito di velature in ingresso dai quadranti orientali. Precipitazioni: assenti. Temperature: minime e massime in lieve calo. Zero termico: attorno a 4300 metri. Venti: in pianura deboli occidentali, in montagna rinforzi settentrionali sui rilievi di confine nel tardo pomeriggio. Altri fenomeni: nelle ore più fredde della giornata foschie e nebbie diffuse in pianura.