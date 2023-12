Natale e Santo Stefano, il meteo in Lombardia. Il sole resiste tra le nubi ma da mercoledì cambia tutto

Milano, 24 dicembre 2023 - Natale e Santo Stefano con l'Anticiclone che spazza via il vento forte previsto ancora nelle prossime ore e porterà sull'Italia alta pressione e temperature miti per il periodo. Laddove il sole prevarrà, specie in montagna, le temperature massime schizzeranno in alto fino a valori di 8 gradi oltre la media del periodo, dove il cielo sarà grigio rimarranno nella media o localmente scenderemo anche di qualche punto sotto, ma senza valori freddi da nessuna parte. Per San Silvestro, invece, le proiezioni meteo “indicano la possibilità di un profondo ciclone verso l'Italia durante la fine dell'anno con tanta pioggia, ma anche tanta neve sulle nostre montagne; ma è una tendenza e dovrà essere confermata nei prossimi giorni”.

Natale e Santo Stefano in Lombardia

Il flusso nordoccidentale. Secondo Arpa Lombardia, intenso e stabile che ha portato l'esteso episodio favonico del giorni scorsi è andato attenuandosi. Da Natale ventilazione debole e possibile foschia e nubi basse sulla pianura, più estese e compatte martedì 26.Temperature in calo. Giovedì progressivo avvicinamento di un'ampia perturbazione Atlantica che insisterà sul Nord Italia fino al prossimo fine settimana.

Lunedì 25 dicembre 2023

Sereno o poco nuvoloso fino al mattino, con foschia in pianura; nelle giornata nubi basse via via più compatte ed in estensione dai settori meridionali fino alla fascia Prealpina. Temperature in aumento in montagna, in calo in pianura. In pianura minime tra 2 e 4 gradi, massime tra 10 e 12. Foschia e nebbia a banchi in pianura nelle ore fredde, localmente persistente.

Martedì 26 dicembre 2023

Da nuvoloso a molto nuvoloso per nubi a bassa quota, con meno nubi sulle Alpi e le cime Prealpine. Precipitazioni assenti, salvo isolata e non significativa pioviggine nelle ore più fredde. Temperature minime in aumento e massime stazionarie in pianura, temperature in lieve calo in montagna. In pianura minime intorno a 7 gradi, massime intorno a 11 gradi. Foschia sulla pianura nelle ore fredde.

Mercoledì 27 dicembre 2023

Ovunque da nuvoloso a molto nuvoloso per nubi basse, eccetto che sulle Alpi e le cime Prealpine dove sono attesi maggiori tratti soleggiati. Temperature minime e massime in lieve calo. Foschia in pianura nelle ore fredde.

Giovedì 28 dicembre 2023

Molto nuvoloso ovunque, con deboli precipitazioni intermittenti o pioviggine.

Ecco le previsioni dettagliate per l’Italia

Lunedì 25 dicembre

Nord: Cielo coperto in Liguria (piovaschi) e lungo le coste adriatiche, possibili nebbie in Pianura Padana, ampio soleggiamento in montagna.

Centro: Lunedì, giorno di Natale con cielo coperto su Toscana, Umbria e Lazio (qui con piovaschi), più sereno sul resto delle regioni.

Sud: Lunedì, Natale con l'anticiclone pertanto la giornata sarà caratterizzata da un cielo che si presenterà poco o irregolarmente nuvoloso.

Martedì 26 dicembre

Nord: Presenza di nebbia, anche diffusa in pianura e sulle vallate. Cielo grigio in pianura e schiarite soleggiate sui settori alpini.

Centro: La giornata trascorrerà con cielo spesso coperto su Toscana (qui con pioviggine), Umbria e Lazio, sarà irregolarmente nuvoloso altrove.

Sud: Il cielo si presenterà con tante nubi sui settori tirrenici tutti e solo a tratti nuvoloso sul resto delle regioni. Clima piacevole.

Mercoledì 27 dicembre