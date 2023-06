Meteo, le previsioni della settimana: in Lombardia tempo ancora variabile, attesti altri temporali

Tempo generalmente bello, grazie all’alta pressione che permane sull'Europa centrale, sul Baltico e sul Mediterraneo ma corpi nuvolosi dall'Atlantico interessano l'Europa occidentale e marginalmente anche il Nord Italia, mantenendo variabilità e tendenza temporalesca.

Questa la tendenza meteo della settimana secondo il bollettino del Centro geofisico prealpino. Le temperature massime non dovrebbero superare i 27° mentre le minime toccheranno quota 16°.

Nel dettaglio, oggi il cielo della Lombardia sarà abbastanza soleggiato con annuvolamenti cumuliformi via via più sviluppati lungo i rilievi e verso il Piemonte. Attesi temporali dal pomeriggio sulle Alpi, in estensione alla pianura pedemontana in serata e nella notte. Possibili anche locali grandinate e colpi di vento.

Martedì nuvoloso al mattino con progressive schiarite e residui rovesci in esaurimento sulla Lombardia occidentale. Nel pomeriggio più soleggiato ma sempre con possibilità di qualche temporale, lungo i rilievi e sul Pavese. Temperature massime in calo di un paio di gradi ma vento più contenuto.

Mercoledì soleggiato con velature al mattino. Sulla bassa pianura padana passaggi nuvolosi più estesi con forse qualche rovescio. Nel pomeriggio annuvolamenti cumuliformi sui rilievi e qualche temporale sulle Alpi. Giornata generalmente poco ventosa

La tendenza per giovedì e venerdì propone giornate abbastanza soleggiate, con massime verso i 27°C. Ancora qualche temporale pomeridiano su Alpi e Prealpi, solo raramente sulla pianura pedemontana in serata.