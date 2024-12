Previsioni meteo Milano e Lombardia, San Silvestro e Capodanno sotto il sole ma freddini e con tanta nebbia. E con il 2025 cambia tutto

Milano, 28 dicembre 2024 - San Silvestro e Capodanno con il sole, grazie all'anticiclone delle Azzorre ma inizio 2025 che probabilmente, tra Befana e dintorni, sarà all’insegna della pioggia: le previsioni del meteorologo Mattia Gussoni, de iLMeteo.it, indicano "una lunga fase di bel tempo a cavallo tra il 2024 e il 2025", con nebbia al Nord, in particolare nella Pianura Padana. La prima perturbazione del 2025 è attesa non prima di giovedì 2 gennaio. Grazie al sole, si prevedono temperature massime gradevoli,con massime oltre 15 gradi anche nei fondovalle alpini, comprese Lecco e Sondrio.

Nelle prime ore del mattino si prevedono comunque temperature più rigide al Centro-Nord, con possibili gelate soprattutto nella Pianura Padana. Qui il 30 e il 31 dicembre si prevedono "nebbie in infittimento" che potranno portare a "una sensibile riduzione della visibilità" a causa dell'assenza di vento e della persistente stabilità atmosferica. La prima perturbazione del 2025, proveniente dal Nord Africa, potrebbe portare qualche pioggia il 2 gennaio, in particolare tra Sardegna e Sicilia ma nei giorni successivi "non si esclude un peggioramento anche sulla penisola", accompagnato però da una migliore visibilità in Pianura Padana. Ecco le previsioni nel dettaglio per la Lombardia secondo gli esperti di Arpa:

Ovunque sereno e precipitazioni assenti su tutta la Lombardia. Temperature minime e massime stazionarie. In Pianura minime tra i meno 4 e i 2 gradi, massime tra 8 e 12 gradi.

Ovunque in prevalenza sereno; sulla Bassa Pianura possibile qualche temporaneo banco di nebbia nella notte e al primo mattino e probabile formazione di nebbie estese dalla serata. Precipitazioni assenti su tutta la regione Temperature minime e massime senza variazioni di rilievo. In Pianura minime intorno ai meno 1 e massime intorno ai 9 gradi.

Sulla Bassa Pianura nebbia estesa o nubi basse, in parziale e temporaneo dissolvimento nelle ore pomeridiane, altrove sereno. Precipitazioni assenti ovunque. Temperature minime stazionarie o in lieve rialzo, massime stazionarie o in lieve calo.

Mercoledì e giovedì nebbie estese e persistenti o nubi basse sulla Pianura e temporaneamente sull'Oltrepò Pavese, altrove passaggi di nubi alte e sottili. Precipitazioni assenti. Temperature in rialzo nei valori minimi, in calo nei massimi. Venti deboli occidentali.

Mancano ancora troppi giorni per parlare di previsioni ma la tendenza è a un progressivo peggioramento del tempo con pioggia che potrebbe trasformarsi in neve o nevischio anche a bassa quota e in alcune zone della pianura padana.